علاج جرثومة المعدة بالأعشاب وأسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها

علاج جرثومة المعدة، جرثومة المعدة من الأمراض الشهيرة التى انتشرت فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار لأسباب عديدة تتعلق بكثرة الطعام الجاهز وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المكان.

وعلاج جرثومة المعدة، بسيط ولكنه يتطلب وقتا كبيرا للتخلص من الجرثومة، ولكن العلاج بالأدوية ليس وحده كافيا بل يجب ايضا استخدام الأعشاب الطبيعية المختلفة.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا التي تعيش في بطانة المعدة وتسبب التهابات مزمنة، وقد تؤدي إلى تقرحات المعدة أو الاثني عشر، وفي بعض الحالات الشديدة قد تؤدي إلى سرطان المعدة.

أسباب جرثومة المعدة

وأضاف خليل، أن من أسباب جرثومة المعدة:

تناول الطعام أو الشراب الملوث.

استخدام أدوات غير نظيفة مثل الملاعق أو الأكواب المشتركة.

سوء النظافة الشخصية مثل عدم غسل اليدين بعد استخدام الحمام.

العيش في بيئات مزدحمة أو غير صحية.

أعراض جرثومة المعدة

وتابع، من أعراض جرثومة المعدة:-

ألم أو حرقة في المعدة.

غثيان أو قيء.

فقدان الشهية.

الانتفاخ وكثرة التجشؤ.

فقدان الوزن غير المبرر.

رائحة فم كريهة.

في الحالات المتقدمة دم في البراز أو القيء.

علاج جرثومة المعدة

علاج جرثومة المعدة

وأوضح الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، أن علاج جرثومة المعدة يكون من خلال مضادات حيوية لقتل البكتيريا مع مثبطات مضخة البروتون لتقليل إفراز أحماض المعدة، وأحيانا يضاف دواء مضاد للحموضة.

علاج جرثومة المعدة بالأعشاب

وأضاف خليل، أنه على الرغم من أن الأعشاب لا تغني عن العلاج الطبي، إلا أنها قد تساعد في تخفيف الأعراض ودعم العلاج، وأبرزها:

الشاي الأخضر، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في مكافحة البكتيريا وتخفيف الالتهاب.

الزنجبيل، فهو مضاد طبيعي للبكتيريا ومهدئ للمعدة ويقلل من الغثيان والانتفاخ.

الثوم، لأنه يحتوي على مركبات كبريتية تقتل البكتيريا الضارة، ويمكن تناوله نيئ أو مع الطعام.

العسل الطبيعي لأنه يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ومفيد لتهدئة التهابات المعدة.

الكركم، لأنه مضاد للالتهابات ومفيد في تقليل آلام المعدة الناتجة عن الجرثومة.

عرق السوس الخام أو المنقوع، فهو يكون طبقة واقية على بطانة المعدة ويساعد في التئام التقرحات.

الكمون، لأنه يساعد على تهدئة القولون والمعدة، ويقلل من الانتفاخات والغازات.

طرق الوقاية من جرثومة المعدة

وتابع، أنه للوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

غسل اليدين جيدا قبل الأكل وبعد استخدام الحمام.

تجنب تناول الطعام أو الماء الملوث.

الحرص على نظافة الطعام والأدوات المستخدمة في الطهي.

الامتناع عن مشاركة الأواني الشخصية مثل الأكواب والملاعق.

تجنب الأطعمة الحارة والمقليات التي تهيج المعدة.

تناول البروبيوتيك (اللبن الزبادي الطبيعي) لدعم البكتيريا النافعة في المعدة.

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