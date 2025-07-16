الفيوم تستعد لانتخابات الشيوخ بتجهيز اللجان

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لبحث كافة الترتيبات والاستعدادات النهائية، لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر إجراؤها على مدار يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل داخل جمهورية مصر العربية، ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى والجاهزية التامة لجميع اللجان الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وناشد المواطنين بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.

المشاركة في انتخابات الشيوخ

وقال محافظ الفيوم، إن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حق دستوري وواجب وطني على الجميع، يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، موجهًا مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومسئولي الجهات ذات الصلة، بالمراجعة الدورية لمقار لجان الانتخابات على مستوى المحافظة، والتأكد من صلاحيتها وتوافر خطوط الاتصالات والإنترنت، وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة لشبكات المرافق بها، والعمل على توفير الأجواء الملائمة لكافة مكونات العلمية الانتخابية، لخروج المشهد بالشكل الحضاري الذي يليق بمحافظة الفيوم.

تكليفات مركز السيطرة

كما أصدر المحافظ، تكليفات لمدير مركز السيطرة بديوان عام محافظة الفيوم، بالتنسيق مع رئيس المتابعة الميدانية، ومدير مراكز معلومات التنمية المحلية والمتابعة الميدانية والرصد، لمراجعة كافة اللجان الانتخابية والتفاصيل داخل كل لجنة، وإعداد بيان متكامل بهذه اللجان وإرساله لكافة الجهات المعنية، حتي يتسني لكل جهة القيام بواجبها على الوجه الأكمل.

ولفت إلى أنه سيعقد اجتماع دائم بمركز السيطرة، على مدار يومي الانتخابات منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان أمام المواطنين للتصويت، وحتى غلق اللجان بأخر يوم للانتخابات، مؤكدًا على موافاة رؤساء مجالس المدن بكل الملاحظات الخاصة باللجان الانتخابية، التى تم رصدها خلال المرور عليها لسرعة تلافيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.