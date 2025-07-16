الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الفيوم تستعد لانتخابات الشيوخ بتجهيز اللجان

اجتماع، فيتو
اجتماع، فيتو

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لبحث كافة الترتيبات والاستعدادات النهائية، لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر إجراؤها على مدار يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل داخل جمهورية مصر العربية، ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى والجاهزية التامة لجميع اللجان الانتخابية،  والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وناشد المواطنين بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.

المشاركة في انتخابات الشيوخ 

 وقال محافظ الفيوم، إن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حق دستوري وواجب وطني على الجميع، يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، موجهًا مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومسئولي الجهات ذات الصلة، بالمراجعة الدورية لمقار لجان الانتخابات على مستوى المحافظة، والتأكد من صلاحيتها وتوافر خطوط الاتصالات والإنترنت، وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة لشبكات المرافق بها، والعمل على توفير الأجواء الملائمة لكافة مكونات العلمية الانتخابية، لخروج المشهد بالشكل الحضاري الذي يليق بمحافظة الفيوم.

 تكليفات مركز السيطرة

كما أصدر المحافظ، تكليفات لمدير مركز السيطرة بديوان عام محافظة الفيوم، بالتنسيق مع رئيس المتابعة الميدانية، ومدير مراكز معلومات التنمية المحلية والمتابعة الميدانية والرصد، لمراجعة كافة اللجان الانتخابية والتفاصيل داخل كل لجنة، وإعداد بيان متكامل بهذه اللجان وإرساله لكافة الجهات المعنية، حتي يتسني لكل جهة القيام بواجبها على الوجه الأكمل.

إخماد حريق في مزرعة دواجن بالفيوم بـ 3 سيارات إطفاء

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية للمرضى غير القادرين

ولفت إلى أنه سيعقد اجتماع دائم بمركز السيطرة، على مدار يومي الانتخابات منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان أمام المواطنين للتصويت، وحتى غلق اللجان بأخر يوم للانتخابات، مؤكدًا على موافاة رؤساء مجالس المدن بكل الملاحظات الخاصة باللجان الانتخابية، التى تم رصدها خلال المرور عليها لسرعة تلافيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اجتماعا موسعا الاستحقاق الدستوري الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة المشاركة في انتخابات الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ديوان عام محافظة الفيوم لجان الانتخابات لجان الانتخاب مجلس الشيوخ 2025

مواد متعلقة

9 مشروعات عملاقة و144% نمو في الإيرادات.. إنجازات وزارة الإنتاج الحربي تتجاوز التوقعات في 2024

تزامنًا مع مناقشته باجتماع صحة النواب، ننشر نص مشروع قانون المسئولية الطبية

ننشر أول 61 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة النواب

بعد موافقة الشيوخ، النص الكامل لمشروع قانون المسؤولية الطبية

بعد موافقة الشيوخ، النص الكامل لمشروع قانون المسئولية الطبية

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.. صعود سعر النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية.. مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الأرضي

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

الأكثر قراءة

أول تعليق من لميس الحديدي بعد عدم تجديد تعاقدها مع المتحدة

الخطيب يرفض مقابلته، آخر محاولات وسام أبو علي لحل أزمته مع الأهلي

وفاة التيك توكر سلمى يصيب العالم بالصدمة، عملية تكميم أودت بحياتها والسر في التنمر

استعلم عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

إثيوبيا تكذب ولا تتجمل، باقي 900 مليون دولار لاستكمال سد النهضة والتوربينات لا تعمل

وصفته بالمتطرف المتهور، لأول مرة صحيفة عبرية تناقش سيناريوهات ما بعد رحيل نتنياهو

تبدأ من 143 جنيهًا، سعر الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء في المحال التجارية

خدمات

المزيد

تبدأ من 143 جنيهًا، سعر الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء في المحال التجارية

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشهادات الفنية

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

كيف تحصل على فرصة تعيين في الوظائف الحكومية؟

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: نحتاج إلى فهم صحيح لديننا ومقاصده وأولوياته

من قصص القرآن الكريم، حكاية نبي ظل يدعو قومه 30 سنة فلم تؤمن إلا ابنتاه

10 سنوات على رحيل القارئ المأذون، الشيخ السيد متولي عبد العال التحق بالإذاعة في سن الخمسين

المزيد
الجريدة الرسمية