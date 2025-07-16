الأربعاء 16 يوليو 2025
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محافظات

تكليفات جديدة من محافظ الفيوم للأجهزة التنفيذية بشأن انتخابات مجلس الشيوخ

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه شدد على مختلف مسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة،  أن يكونوا علي مسافة واحدة من جميع المرشحين لخوض انتخابات الشيوخ 2025، والالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من التعليمات، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف.

 

تكليفات رؤساء المدن والقري

وأضاف محافظ الفيوم، في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء،  أنه كلف رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، بالمناطق والطرق والشوارع المحيطة والمؤدية إلي اللجان الانتخابية، ومقر اللجنة العامة بمحكمة الفيوم، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة وتوفير حرم آمن لكل لجنة، للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه بالتنسيق مع شركة الفيوم للمياه، مع توفير سيارات مياه الشرب النقية باللجان لاستخدامها حال الحاجة إليها، والتأكيد على وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة الكهرباء.

 

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وشدد المحافظ، على تواجد طاقم الصيانة بكل مجلس مدينة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بمختلف مقار اللجان، ومراجعة وسائل الإطفاء باللجان الانتخابية بمعرفة الحماية المدنية، وتكليف مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي بالفيوم، لتوفير السيارات اللازمة لنقل المشرفين القضائيين وأعضاء المحكمة لمقار اللجان، والدفع بالعدد الكافي من السرفيس، وتوفير خطوط السير اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بسهولة ويسر

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