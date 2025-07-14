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محافظ الفيوم يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

محافظ الفيوم،فيتو
محافظ الفيوم،فيتو

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جدول سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية، وصفوف النقل، للعام الدراسي 2024 /2025، وتتسلم غدا الثلاثاء المدارس الجدول من مديرية التربية والتعليم.

مواعيد بداية ونهاية الامتحانات

وقال الدكتور خالد خلف قبييصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن امتحانات صفوف النقل بجميع المراحل من الصف الثالث الابتدائي حتي الثاني الثانوي العام والفني، تبدأ يوم 26 يوليو الجاري، وتنتهي بالتتابع حسب عدد المواد في كل سنة دراسة، لحد أقصي يوم 31 من نفس الشهر، علي أن تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية العامة والمهنية والرياضية يوم 2 اغسطس المقبل، وتنتهي يوم 9 من نفس الشهر.

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واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المدارس بدأت في تجهيز لجان سير الامتحانات من الأسبوع الجاري، وتنتهي من التجهيز لامتحانات الدور الثاني في موعد أقصاه 20 من شهر يوليو الجاري.

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