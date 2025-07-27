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شاب يتخلص من حياته في الفيوم

مستشفي الفيوم العام،
مستشفي الفيوم العام، فيتو

اقدم شاب من الفيوم  علي الانتحار شنقا بحبل علقه بسقف منزل أسرته بمنطقة دار رماد، التابعة لقسم شرطة اول الفيوم، بسبب مروره بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق. 

انتحار سائق سرفيس

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة اول الفيوم، يفيد بورود بلاغ بإقدام سائق سرفيس، على الانتحار شنقا، بغرفته بمنزل اسرته إثر مروره بأزمة نفسية، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن  «مصطفي.ف.ط » 35 عاما، سائق، تقدم علي الانتحار شنقا  لمروره بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

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وتحرر محضر بقسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق

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