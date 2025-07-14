فرص عمل وعلاج علي نفقة الدولة في لقاء محافظ الفيوم بالمواطنين

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات شهرية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص ومشروعات تنموية للشباب من الجنسين والمرأة المعيلة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

علاج علي نفقة الدولة

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة والسكان، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي وتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، مع سرعة توفير العلاج اللازم بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، لسيدة مستأصلة للمثانة وتعاني من سرطان بالقولون وتتم عملية الإخراج لديها عن طريق فلانشة "كلوستوما"، بجانب سرعة التنسيق مع التأمين الصحي والجهات ذات الصلة، لتوفير الرعاية الطبية لطفلة تعاني من سرطان بالعظم يهدد ببتر إحدى قدميها وتتلقى العلاج الكيماوي بالقاهرة، إضافة لتوفير العلاج على نفقة الدولة لطفلة أخرى كفيفة تعانى من تأخر في النمو بسبب ضمور العضلات، فضلًا عن توفير العلاج اللازم لطفلة ثالثة تعاني من كهرباء زائدة بالمخ وضمور بالعضلات، مع العمل على سرعة إلحاقها بمدارس الأمل لمتعددي الاعاقة بالفيوم، موجهًا مدير عام خدمة المواطنين بالمحافظة، بمتابعة هذه الحالات لحين تلقيهم الخدمات اللازمة.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأولى بالرعاية، وكذا بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، بجانب بحث آليات صرف معاش لسيدة مطلقة ترعى طفل يعاني من مرض السرطان وليس لديها مصدر دخل ثابت، والتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة، والتأمين الصحي من جانب، ومسئولي الجمعيات والمؤسسات الأهلية من جانب آخر، لتوفير الدواء اللازم لعدد من الحالات المرضية، فضلًا عن توفير كرسي متحرك لطفلة تعاني من ضمور بالعضلات، وبحث إمكانية توفير موتوسيكل كهربائي لمعاق لمساعدته على الحركة، ومشروع "تروسيكل" لرجل من الأولى بالرعاية.

فرص عمل بالقطاع الخاص

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل للشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل، إضافة لتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للشباب والمرأة المعيلة بالأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف الإنتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس.

وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء مجالس المدن، بإنهاء إجراءات تراخيص أكشاك لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، طبقًا للشروط واللوائح المنظمة لمنح هذه التراخيص للمستحقين من هذه الأسر، حتى تعينهم على تدبير متطلبات حياتهم المعيشية، مشددًا على مسئولي مختلف القطاعات بتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها، في إطار التيسير على أبناء المحافظة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

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