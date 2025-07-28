مصادر إغاثية: الاحتلال يعرقل إدخال المساعدات وسكان غزة يسمعون عنها في الإعلام فقط

أفادت تقارير إخبارية، نقلا عن مصادر إغاثية، بأن قوات الاحتلال مازال يواصل عرقلة إدخال المساعدات لقطاع غزة، ويمارس دعاية كاذبة لإقناع العالم باستجابته للحد من المجاعة التي يتسبب بها.

وأوضحت المصادر أن الاحتلال يماطل لحرمان سكان غزة من وصول مئات شاحنات المساعدات التي تصطف على الجانب المصري من الحدود مع غزة.

وأضافت: سكان قطاع غزة يسمعون بالمساعدات الدولية في الإعلام فقط، ومخازن المؤسسات الأممية خالية من المساعدات.

وأشارت إلى أن الاحتلال سمح أمس بإدخال عدد محدود جدا من الشاحنات وما زال يستهدف جهات تأمينها، ويسهل سرقتها قبل وصولها للمخازن، وما ألقى على قطاع غزة من خلال الإنزالات الجوية يساوي أقل من 1% من حاجة قطاع غزة اليومية.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت عن وفاة 14 شخصا نتيجة سوء التغذية منهم طفلان أنهكهما الجوع خلال 24 ساعة.

وكان مكتب الإعلام الحكومي في غزة حذر، اليوم الإثنين، من خطر وشيك يهدد حياة آلاف الأطفال الرضع بالقطاع بسبب منع الاحتلال إدخال حليب الأطفال.

وأوضح أن أكثر من 40 ألف رضيع دون عمر السنة الواحدة معرضون للموت البطيء بسبب الحصار الإجرامي.

كما طالب بفتح المعابر فورا دون شروط والسماح العاجل بإدخال حليب الأطفال والمساعدات.

وحمل الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة مسئولية إزهاق أرواح الأبرياء بسبب الحصار، مشيرا إلى خطر وشيك مع احتمال وفاة آلاف الرضع بالقطاع بسبب منع الاحتلال إدخال حليب الأطفال.

وفي سياق آخر قالت منظمة اليونيسيف اليوم الإثنين: الجميع جائعون في قطاع غزة لكن الأطفال هم الأكثر معاناة.

وأضافت اليونيسف: الأولاد والبنات في قطاع غزة يخاطرون بحياتهم أملا في الحصول على بعض الطعام بدل الذهاب إلى المدارس.

أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة

وفي وقت سابق، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أزمة الجوع في قطاع غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا مع استمرار العمليات العسكرية وتقييد دخول المساعدات.

الاحتياجات الغذائية في غزة

وأكد البرنامج، في بيان رسمي، أن الاحتياجات الغذائية في غزة تفوق بكثير ما يتم توفيره حاليًا، محذرًا من أن السكان المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، يواجهون خطر المجاعة.

وشدد البيان على أن "الوقف الفوري لإطلاق النار هو أمر ضروري وعاجل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآمنة والمستدامة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتجنب كارثة إنسانية وشيكة.

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