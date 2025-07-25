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خارج الحدود

دخول 161 شاحنة مساعدات إلى غزة واستمرار التنسيق لاستئناف المفاوضات

مساعدات غزة
مساعدات غزة

 كشف مصدر مصري لقناة القاهرة الإخبارية أن 161 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى قطاع غزة بدءًا من صباح أمس وحتى فجر اليوم، عبر معبر زكيم شمال القطاع ومعبر كرم أبو سالم جنوبًا، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع.

وأوضح المصدر أن المساعدات شملت شحنات من الدقيق، وحليب الأطفال، والمواد الغذائية الأساسية، مع استمرار تدفق المساعدات لليوم الثالث على التوالي بدعم وتنسيق مصري.

وفي سياق متصل، أفاد المصدر بأن الوفد الإسرائيلي غادر المنطقة بعد تلقيه ردًا من حركة حماس بشأن المقترحات المطروحة، مضيفًا أن المفاوضات من المتوقع أن تُستأنف خلال الأسبوع المقبل، عقب دراسة الجانب الإسرائيلي لرد حماس الأخير.

وتواصل مصر جهودها المكثفة على المسارين الإنساني والسياسي، بالتنسيق مع الأطراف الدولية، من أجل دعم مسار التهدئة وتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة وإعادة الإعمار.

 

بريطانيا تبلغ إسرائيل رفضها آلية توزيع المساعدات في غزة

 أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده أبلغت الحكومة الإسرائيلية رفضها لآلية توزيع المساعدات الإنسانية الحالية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تعديل هذه الآلية لضمان وصول الإغاثة إلى مستحقيها.

وأضاف لامي أن بريطانيا ستشارك في مؤتمر نيويورك بشأن القضية الفلسطينية، والمقرر عقده الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن لندن تنسق جهودها في هذا الملف مع كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية.

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بريطانيا إسرائيل قطاع غزة غزة شاحنة

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