الأحد 27 يوليو 2025
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خارج الحدود

برنامج الأغذية العالمي: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإيصال المساعدات إلى غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الأحد إن الاتفاق على وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لوصول المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة.

أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة

وأمس، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أزمة الجوع في قطاع غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا مع استمرار العمليات العسكرية وتقييد دخول المساعدات. 

الاحتياجات الغذائية في غزة

وأكد البرنامج، في بيان رسمي، أن الاحتياجات الغذائية في غزة تفوق بكثير ما يتم توفيره حاليًا، محذرًا من أن السكان المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، يواجهون خطر المجاعة. 

وشدد البيان على أن "الوقف الفوري لإطلاق النار هو أمر ضروري وعاجل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآمنة والمستدامة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتجنب كارثة إنسانية وشيكة. 

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برنامج الأغذية العالمي غزة قطاع غزة

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