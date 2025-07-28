أستاذ قانون دولي: إعلان حميدتي حكومة موازية انتهاك صارخ للسيادة السودانية

حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من خطورة إعلان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" تشكيل حكومة موازية في السودان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ السيادة الوطنية والقانون الدولي، وتهدد بتمزيق وحدة الدولة السودانية وتعميق الأزمة الإنسانية المأساوية.

يتعارض بشكل قاطع مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي

واوضح الدكتور مهران في تصريح لـ فيتو ان إعلان التحالف السوداني التأسيسي تشكيل حكومة موازية برئاسة حميدتي ومحمد حسن التعايشي كرئيس للوزراء يتعارض بشكل قاطع مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ وحدة الدولة وسلامة أراضيها المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذا الإعلان يفتقر لأي أساس قانوني دولي ويهدف إلى تقسيم السودان.

اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933 تحدد معايير الاعتراف بالدولة في القانون الدولي

ولفت خبير القانون الدولي إلي أن اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933 تحدد معايير الاعتراف بالدولة في القانون الدولي، والتي تشمل الشعب الدائم والإقليم المحدد والحكومة الفعالة والقدرة على إقامة علاقات دولية، مؤكدًا أن ما يسمى بالحكومة الموازية لا يستوفي أي من هذه المعايير، كونها تفتقر للشرعية الدستورية والاعتراف الدولي والسيطرة الفعالة على الإقليم.

القانون الدولي يعترف بحكومة واحدة شرعية للدولة

وشدد على أن القانون الدولي يعترف بحكومة واحدة شرعية للدولة، وهي الحكومة المعترف بها دوليًا والتي تمثل السيادة الوطنية، مشيرًا إلى أن محاولة إقامة حكومات موازية بالقوة العسكرية تعتبر عملًا من أعمال التمرد والعصيان المسلح المحظور بموجب القانون الدولي.

المجتمع الدولي ملزم بعدم الاعتراف بأي كيان ينشأ عن استخدام القوة غير المشروعة

وأكد مهران أن المجتمع الدولي ملزم بعدم الاعتراف بأي كيان ينشأ عن استخدام القوة غير المشروعة، لافتا إلي أن هذا الإعلان يأتي في سياق استراتيجية فاشلة لقوات الدعم السريع بعد هزائمها المتتالية أمام الجيش السوداني، مؤكدًا أن محاولة اللجوء للحلول السياسية الملتوية بعد فشل الحل العسكري لا تغير من الطبيعة غير القانونية لهذه الخطوة.

كما أشار إلي أن تقلص سيطرة الدعم السريع على الأرض يجعل من ادعاءاتها بتمثيل حكومة شرعية أمرًا مثيرًا للسخرية، محذرا من أن هذا الإعلان يهدد بتحويل السودان إلى دولة فاشلة مقسمة على غرار ما حدث في ليبيا واليمن، مؤكدًا أن تجزئة السيادة الوطنية وإقامة كيانات متنافسة يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة وتفاقم الأزمة الإنسانية.

السودان يشهد بالفعل كارثة إنسانية مع نزوح 15 مليون شخص ومقتل عشرات الآلاف

ولفت استاذ القانون الدولي إلى أن السودان يشهد بالفعل كارثة إنسانية مع نزوح 15 مليون شخص ومقتل عشرات الآلاف، وأن تعميق الانقسام سيزيد من معاناة الشعب السوداني، مشيرا إلى أن الإدانة السودانية الرسمية لهذا الإعلان واعتباره حكومة وهمية يعكس الموقف القانوني الصحيح، مؤكدًا أن الحكومة السودانية الشرعية محقة في مطالبة المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بهذا الكيان غير القانوني.

هذا وأكد أن أي اعتراف دولي بالحكومة الموازية سيعتبر تدخلًا في الشؤون الداخلية السودانية وانتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، منتقدا استضافة كينيا للاجتماعات التحضيرية لإعلان الحكومة الموازية، معتبرًا أن هذا السلوك يتناقض مع التزامات كينيا كعضو في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه.

على الاتحاد الأفريقي اتخاذ موقف حازم ضد أي دولة تدعم تقسيم السودان

ودعا الدكتور مهران الاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ موقف حازم ضد أي دولة تدعم تقسيم السودان أو الاعتراف بكيانات غير شرعية، مشيرا إلى أن التحذيرات البريطانية من خطورة الحكومة الموازية على وحدة السودان تعكس قلقًا دوليًا مبررًا، مؤكدًا أن الموقف البريطاني الداعي للحفاظ على وحدة الأراضي السودانية وسيادتها يتماشى مع القانون الدولي.

وطالب المجتمع الدولي بتبني موقف موحد يرفض الاعتراف بأي حكومة موازية ويدعم الشرعية الدستورية السودانية، محذرا من أن نجاح مثل هذه المحاولات في السودان قد يشجع جماعات مسلحة أخرى في دول مختلفة على اللجوء لنفس الأسلوب، مما يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد الدكتور محمد مهران علي أن الحفاظ على مبدأ وحدة الدولة وعدم تجزئة السيادة الوطنية أمر أساسي لضمان استقرار النظام الدولي، مؤكدا أن الحل الوحيد للأزمة السودانية يكمن في وقف الأعمال العدائية والعودة للحوار السياسي تحت مظلة الشرعية الدستورية، معتبرا أن أي محاولة لتقسيم السودان أو إقامة كيانات موازية ستؤدي إلى مزيد من الدمار والمعاناة للشعب السوداني الذي يستحق الوحدة والسلام والاستقرار.

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