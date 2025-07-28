حصول وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي على الاعتماد الدولي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حصول وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة على الاعتماد الدولي من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في تقديم الرعاية الصحية الفائقة والحرجة.

تطوير خدمات الرعاية الصحية بمنشآت الرعاية

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذا الاعتماد الدولي يُعد تتويجًا لمساعي الهيئة في تطوير خدمات الرعاية الحرجة وفق أحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الوحدة تُعد من النماذج المتكاملة التي تجمع بين خدمات الطوارئ، والعناية المركزة، والتأهيل، ومتابعة المرضى بعد الشفاء، في إطار منظومة علاجية متكاملة للسكتات الدماغية.

قدرة وحدة السكتة الدماغية بالمجمع

وأوضح السبكي أن وحدة السكتة الدماغية في مجمع الإسماعيلية الطبي تستقبل يوميًا من 25 إلى 40 حالة طارئة، ويتم التعامل مع الحالات الحادة بسرعة واحترافية من خلال فريق طبي عالي الكفاءة، سواء بالحجز في أقسام الرعاية المركزة أو الداخلية، لافتًا إلى زيادة نسبة إعادة فتح الشرايين (Recanalization) من 20% عام 2023 إلى 31% 2025، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة وكفاءة الأداء الطبي.



وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الوحدة تضم 8 أسرة رعاية مخصصة للسكتة الدماغية و4 أسرة عناية مركزة للحالات الحادة، إلى جانب تشغيل 10 عيادات أسبوعية لمتابعة المرضى بعد التعافي، وتقديم خدمات إعادة التأهيل، ما يرسخ مفهوم استمرارية الرعاية الصحية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع المرحلة الحرجة فقط.

وتابع وحدة السكتة الدماغية المعتمدة دوليًا بمجمع الإسماعيلية الطبي تقدم خدمات طبية متكاملة للحالات الحادة والمزمنة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بدءًا من التشخيص السريع والتدخل العلاجي الفوري، وصولًا إلى خدمات إعادة التأهيل الطبي، حيث تضم الوحدة 10 عيادات أسبوعية متخصصة لمتابعة المرضى بعد التعافي، لضمان استدامة نتائج العلاج وتحقيق أفضل مستويات الشفاء.

وأشار السبكي إلى وحدة القسطرة المخية بالمجمع الطبي تعمل يوميًا على مدار الساعة، بفضل التجهيزات الطبية الحديثة والكوادر المتخصصة، للتعامل مع حالات السكتة الدماغية الانسدادية الحادة، والنزيف الدماغي الناتج عن تمددات أو وحمات شريانية، بالإضافة إلى حالات ضيق الشرايين أو الأوردة الدماغية، مما يسهم في تقليل المضاعفات وتحسين فرص الشفاء.

وشدد الدكتور السبكي على أن وحدة السكتة الدماغية أصبحت نموذجًا يحتذى به في تكامل الرعاية الطبية بين مختلف مستويات الخدمة، بما يشمل الإنقاذ الفوري، والعناية المركزة، والعلاج بالقسطرة الدقيقة، والتأهيل الطبي الشامل، وذلك في إطار رؤية الهيئة لبناء منظومة صحية متطورة ومستدامة.

واختتم رئيس هيئة الرعاية الصحية بأن اعتماد وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO) يمثل إنجازًا نوعيًا جديدًا يُضاف إلى سجل تطور الهيئة، ويجسد التزامها الثابت بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في تقديم الرعاية الصحية الفائقة والمنقذة للحياة، وأوضح أن هذا الاعتماد يعكس حجم الجهد المبذول من الأطقم الطبية والإدارية، ويؤكد قدرة منشآت الهيئة على التميز الدولي في تقديم الخدمات الصحية التخصصية وفق أحدث النظم والبروتوكولات العلاجية.



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