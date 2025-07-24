قومي المرأة والنيل للإعلام يطلقان مبادرة "معا بالوعى نحميها" بالإسماعيلية (صور)

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مجمع النيل للإعلام والمجمع الإعلامي، مبادرة "معا بالوعى نحميها صوتك هايفرق"، وذلك تحت رعاية المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.

الهدف من المبادرة

ومن جانبها أكدت لبنى زكى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، أن المبادرة تهدف إلى دعم السيدات، بالمعرفة والأدوات اللازمة للتوعية وتبادل الخبرات حول التحديات التي تواجه الفتيات في البيئات الريفية والمجتمعات المحلية، إلى جانب تعزيز مفاهيم الدعم النفسي والاجتماعي.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

المستهدف من المبادرة

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، إلى أن البرنامج يستهدف كافة السيدات من ربات البيوت والسيدات العاملات.

أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية

ولفتت لبنى زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، إلى أهمية مشاركة المرأة في الإنتخابات المقبلة، والتشديد على ضرورة حسن اختيار من يمثل الشعب ويعكس مطالبه ومصالح الدولة، وذلك انطلاقًا من الدور الفعّال للمرأة في بناء المجتمع وقدرتها على اتخاذ قرارات تعبّر عن وعيها واحتياجات مجتمعها.



جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

اختُتم اللقاء بمجموعة من التوصيات التي تدعم دور المرأة في الميدان، مع التأكيد على أهمية استمرار هذه اللقاءات التمكينية التي تساهم في تعزيز وعي النساء العاملات في المجتمع وتطوير أدائهن.

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