الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قومي المرأة والنيل للإعلام يطلقان مبادرة "معا بالوعى نحميها" بالإسماعيلية (صور)

مبادرة معا بالوعى
مبادرة "معا بالوعى نحميها" بالإسماعيلية

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مجمع النيل للإعلام والمجمع الإعلامي، مبادرة "معا بالوعى نحميها صوتك هايفرق"، وذلك تحت رعاية المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.  

نائب محافظ الإسماعيلية يشيد ببرامج الأكاديمية الوطنية للتدريب وخريجيها (صور)

أوقاف الإسماعيلية تنظم يوما ترفيهيا للأطفال المشاركين بالكتاتيب (صور)

الهدف من المبادرة 

ومن جانبها أكدت لبنى زكى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، أن المبادرة تهدف إلى دعم السيدات، بالمعرفة والأدوات اللازمة للتوعية وتبادل الخبرات حول التحديات التي تواجه الفتيات في البيئات الريفية والمجتمعات المحلية، إلى جانب تعزيز مفاهيم الدعم النفسي والاجتماعي.  

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

المستهدف من المبادرة 

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، إلى أن البرنامج يستهدف كافة السيدات من ربات البيوت والسيدات العاملات.

أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية 

ولفتت لبنى زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، إلى أهمية مشاركة المرأة في الإنتخابات المقبلة، والتشديد على ضرورة حسن اختيار من يمثل الشعب ويعكس مطالبه ومصالح الدولة، وذلك  انطلاقًا من الدور الفعّال للمرأة في بناء المجتمع وقدرتها على اتخاذ قرارات تعبّر عن وعيها واحتياجات مجتمعها. 
 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

اختُتم اللقاء بمجموعة من التوصيات التي تدعم دور المرأة في الميدان، مع التأكيد على أهمية استمرار هذه اللقاءات التمكينية التي تساهم في تعزيز وعي النساء العاملات في المجتمع وتطوير أدائهن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية المجلس القومي للمراة بالاسماعيلية مبادرة معا بالوعي نحميها صوتك هيفرق مركز النيل للإعلام

مواد متعلقة

نائب محافظ الإسماعيلية يشيد ببرامج الأكاديمية الوطنية للتدريب وخريجيها (صور)

أوقاف الإسماعيلية تنظم يوما ترفيهيا للأطفال المشاركين بالكتاتيب (صور)

ضحية واقعة الضرب خلال جلسة الرؤية بالإسماعيلية توجه رسالة شكر للأجهزة الأمنية

انهيار شرفة منزل دون وقوع إصابات في الإسماعيلية

الأكثر قراءة

رسائل السيسي ومدبولي حسمت الأمر، موعد صدور قانون الإيجار القديم

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 24 يوليو 2025

موعد حصول مستأجر الإيجار القديم على وحدة سكنية بديلة

مقطع مرعب، لحظة تحطم طائرة خفيفة ومصرع ركابها (فيديو)

تنسيق الجامعات 2025، معلومات مهمة عن الجامعات الأهلية

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

أخبار مصر: كارثة جديدة لـ 5 أطفال بالمنيا، سائق قطار يرفض التحرك لغياب الكمسري، رسالة راغب علامة لـ فتوح بعد أزمة الزمالك

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

المزيد

انفوجراف

إزاي تحجز تذاكر عروض المهرجان القومي للمسرح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

هل ورد دعاء التوفيق والنجاح في السنة النبوية؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية