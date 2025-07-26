قراءة في نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. تفوق البنات على البنين في الأدبي.. تصدر المحافظات قائمة الأوائل.. 53.99% نسبة النجاح العامة.. ورسالة خاصة من الضويني للطلاب

أناب فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق لسنة 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

رسالة وكيل الأزهر للطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية 2025

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والسداد، مؤكدًا تقدير فضيلة الإمام الأكبر للجهد الكبير الذي بذله الطلاب خلال هذا العام الدراسي، ومتمنيًا لهم دوام التميّز في المرحلة الجامعية، وأن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم، وحملةً لرسالة الأزهر علمًا وأخلاقًا.

كما تقدَّم بالشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، معربًا عن خالص تهنئته لأولياء أمور الطلاب الأوائل، وتقديره العميق لما بذلوه من جهود في دعم أبنائهم وتحفيزهم على الاجتهاد والتفوق، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والنجاح والتميز.

بالأسماء، أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية

وبالنظر إلى قائمة أوائل القسم الأدبي نجد تفوق للفتيات حيث حصلن على المراكز من الأول للسادس ولم يحصل البنين سوى على المركز السابع وأكملت الفتيات التفوق وحصلن على المركز الثامن والتاسع والعاشر"

وجاء أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:

المركز الأول

صفية أحمد عبد الوهاب محمد خطاب

منطقة القاهرة – معهد فتيات الغد المشرق الخاص

583 درجة – 98.8%

المركز الثاني

حبيبة حسين محمد عيد حسن

منطقة القاهرة – معهد فتيات ابن الرشيد

582 درجة – 98.6%

المركز الثالث

حبيبة هاشم عبده إبراهيم فاضل سليمان

منطقة الدقهلية – معهد فتيات جصفا

580 درجة – 98.3%

المركز الثالث مكرر

فاطمة صبري محمود عبد الله خليفة

منطقة القاهرة – معهد فتيات المطرية

580 درجة – 98.3%

المركز الخامس

دارين أسامة أحمد فؤاد حنفي محمود

منطقة القاهرة – معهد فتيات الوفاء الخاص

578 درجة – 98%

المركز الخامس مكرر

فاطمة السيد محمد شوقي إسماعيل عيسى

منطقة الشرقية – معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي

578 درجة – 98%

المركز السابع

آدم ياسر السعيد السعيد الشيخ

منطقة الدقهلية – معهد أويش الحجر

577 درجة – 97.8%

المركز الثامن

مالك شريف حسن محمود رضوان

منطقة المنوفية – معهد شبين الكوم

576 درجة – 97.6%

المركز الثامن مكرر

نوران عصام شحاتة عبد المعطي محمد

منطقة القاهرة – معهد فتيات الشروق النموذجي

576 درجة – 97.6%

المركز العاشر

الزهراء علي محمد عبد الحميد محمد

منطقة أسيوط – معهد فتيات بني عدي

575 درجة – 97.5%

المركز العاشر مكرر

هدى محمد محمود خلف

منطقة الجيزة – معهد فتيات الشيخ زايد النموذجي

575 درجة – 97.5%

بالأسماء، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي

وبالنظر إلى قائمة القسم العلمي نجد أيضا تفوق للبنين حيث حصلوا على المراكز “ الأول، والثاني، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والتاسع والعاشر”، وعلى مستوى المحافظات نرى تصدر لمحافظات الأقاليم وغياب القاهرة الكبري حيث جاءت محافظات الطلاب الأوائل كالتالي: “ البحيرة، والإسماعيلية، الغربية، الشرقية، الأقصر، البحيرة، الشرقية"



وجاء أوائل القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:

المركز الأول

علي محمد علي أحمد شلتوت

منطقة البحيرة – معهد دمنهور

649 درجة – 99.85%

المركز الثاني

معاذ أحمد رمضان حسيني مصطفى

منطقة الإسماعيلية – معهد التل الكبير

648 درجة – 99.69%

المركز الثالث مكرر

آلاء محمد عبد الفتاح محمد الفقي

منطقة الغربية – معهد فتيات القضابة (رزق السيد الفتي)

647 درجة – 99.54%

المركز الثالث مكرر

محمد عطية حمدي محمد بهنسي

منطقة الشرقية – معهد شنبارة الميمونة

647 درجة – 99.54%

المركز الثالث مكرر

محمد مصطفى عبد اللطيف عبد الحاكم خليل

منطقة الأقصر – معهد الأقصر

647 درجة – 99.54%

المركز السادس مكرر (جميع الأسماء التالية حصلت على 646 درجة – 99.38%)

أحمد الحسن علي حرب – البحيرة – معهد دمنهور النموذجي

أحمد ممدوح محمد إبراهيم الحداد – البحيرة – معهد نصر الله

السيد محمد السيد محمد جبريل – البحيرة – معهد كوم حمادة

جنا محمود حسني سليم أحمد – الشرقية – معهد فتيات الشيخ

إبراهيم عطية بالنخاس

خالد محمد عماد الدين محمد السعيد – الشرقية – معهد منشأة أبو عمر.

سارة أحمد حجاج عبد النبي عبد السلام – الجيزة – معهد فتيات قرطبة الخاص عربي.

عامر عبد الرحمن صلاح علي محمد – الشرقية – معهد المشاعلة.

محمد صبحي محمد حسين خليف – البحر الأحمر – معهد الغردقة.

محمد عبد النبي أحمد محمد يوسف – الشرقية – معهد المجفف.

محمود أحمد رضا علي سالم – الدقهلية – معهد برج النور الحمص.

مي أحمد عبد الله الشهاوي – الغربية – معهد فتيات الجابرية.

نورا بدر عباس أحمد الخولي – المنوفية – معهد فتيات العربي بأبي رقبة النموذجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.