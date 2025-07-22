كسر مفاجئ بخط مياه قرية "عين غصين" بالإسماعيلية (صور)

قالت محافظة الإسماعيلية في بيان صادر عنها قبل قليل، أن قرية عين غصين شهدت حدوث كسر مفاجئ، بخليج عزبة عزت مما أدى إلى تدفق كميات من المياه إلى بعض الأراضي الزراعية المجاورة.

لم يتم رصد خسائر بشرية

وأكدت محافظة الإسماعيلية أنه لم يتم تسجيل أي أضرار أو خسائر بشرية أو في الثروة الحيوانية جراء هذا الحدث.

جانب من مكان الكسر، فيتو

جانب من مكان الكسر، فيتو

تحرك فورى حيال الواقعة

وفور رصد الموقف، تحركت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حيث قام مركز ومدينة الإسماعيلية على الفور، بغلق المصدر الرئيسي للمياه المغذي للمنطقة المتضررة، والدفع بسيارات كسح المياه وطلمبات كبوّته بالإضافة إلي معدات وإمكانيات الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية،في وجود لمعدات الري اللازمة للتعامل السريع والفعال مع الوضع.

جانب من مكان الكسر، فيتو

جانب من مكان الكسر، فيتو

استكمال أعمال رفع وتصريف المياه

وأضافت أنه يجري حاليًا استكمال أعمال رفع وتصريف المياه الزائدة، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا، بالتنسيق بين الجهات المعنية.

جانب من مكان الكسر، فيتو

جانب من مكان الكسر، فيتو

وتؤكد محافظة الإسماعيلية حرصها الكامل على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أية طوارئ، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



جانب من مكان الكسر، فيتو

ومن جهة أخرى قام عدد من الأهالي بقرية عزت باستجلاب حفار للمشاركة في إصلاح جسر الخليج كمساهمة في تسريع إجراءات الإصلاح.

الحفار الذي استجلبه الأهالي، فيتو

الحفار الذي استجلبه الأهالي، فيتو

الحفار الذى استجلبه الأهالي، فيتو

الحفار الذى استجلبه الأهالي، فيتو

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