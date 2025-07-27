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بالأسماء، ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة في الإسماعيلية

أيمن موسي وكيل وزارة
أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بقيادة أيمن موسي وكيل الوزارة أسماء العشرة الأوائل بالثانوية العامة بأقسامها الثلاثة علمي رياضة وعلمي علوم وأدبي.   

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أسماء العشرة الأوائل بالشعب الثلاثة 

وشملت أسماء العشرة الأوائل بالثانوية العامة بالإسماعيلية بشعبة علمي رياضة كل من: الأولى مريم شريف النويشي، والثاني زياد نبيل أمام أحمد رضوان، الثالث سيف محمود محمد أحمد، الرابعة مريم ناصر إسماعيل، الخامس عمار عمرو على حسن، السادس يوسف سيد عبد الحميد، السابع نور الدين أيمن سمير، الثامن إبراهيم عبد الحميد السيد عامر، التاسع أنطوان بخيت السيد جرجس، العاشر أحمد عبد الرؤوف فكرى. 

فيما شملت أسماء العشرة الأوائل لشعبة علمي علوم في الإسماعيلية كل من: الأولى أريني راضي فرج الله، الثاني عاطف مروان عاطف، الثالثة شهد محمد عوض،الرابع مازن محمد كامل، الخامسة سلمي محمد محمود، السادس ماجد قطب السيد،السابع على محمد أحمد، الثامن حنين محمد محمد، التاسع أدهم الشريف فاروق عودة، العاشر كريم محمد عبد المجيد. 
 

أسماء أوائل الشعبة الأدبية 

فيما ضمت قائمة العشرة الأوائل بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية كل من: جودي أحمد إسماعيل، عبد الجواد سامح عبد الجواد،حبيبة مصطفي صلاح،رحمة أسامة عبد النبي،منى محمد فاروق،سيمون نسيم مرقص،حفصة أحمد محمد عبدالله،سلمى خالد الطيب محمد خليل سليمان،مريم عبد العال على، فاطمة أشرف محمد. 

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