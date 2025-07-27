أسرة الثاني على الجمهورية بالقسم العلمي بالثانوية الأزهرية بالإسماعيلية: "القرآن سر النجاح" (فيديو)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من منزل معاذ أحمد رمضان الثاني على الجمهورية بالقسم العلمي في الثانوية الأزهرية، بمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

اعتزاز بالانتماء للمؤسسة الأزهرية

ومن جانبه، أكد معاذ أحمد رمضان ابن محافظة الإسماعيلية، والحاصل على المركز الثاني بالشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية، أنه يفخر بانتمائه للأزهر الشريف، تلك المؤسسة العريقة التي حفظت الإسلام ونشرت المنهج الوسطي.

جانب من اللقاء، فيتو

حفظ كتاب الله تعالى سر النجاح

وأشار إلى أنه حفظ كتاب الله تعالى وهو في المرحلة الإعدادية، ثم حصل على إجازة القرآن الكريم، وكان حريصا على تنظيم وقته يوميا، وذلك ليتمكن من المذاكرة بصورة يومية.

رغبة في دراسة العلوم الشرعية

وأشاد بدور والده ووالدته في التفوق الذي حصل عليه، فهو يعتز بمسانده والديه كما يعتبرهما قدوتين يسير على دربهما، لافتا إلى أنه لم يحدد بعد أي كلية يود أن يلتحق بها، وإن كان قلبه يميل إلى التبحر في دراسة العلوم الشرعية.

أول الأزهري يشيد بدور والده ووالدته في التفوق، فيتو

رسالة أب مع أبنائه

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد رمضان والد معاذ، أنه حريص على إلحاق كافة أبنائه بالدراسة في الأزهر الشريف، وبخاصة أن التعليم في الأزهر الشريف أصبح يواكب العصر مع الاحتفاظ بكافة علوم الدين التي درسها كاملة.

وأوضح أن معاذ كانت تظهر عليه معالم النبوغ منذ الصغر، حيث إنه كان يحصل على المراكز الأولى بكافة المراحل التعليمية.

الأم تركت عملها كصيدلانية؛ للتفرغ لتربية أبنائها، فيتو

تنظيم استخدام المحمول

ولفت إلى أنه يحرص على تنظيم استخدام أبنائه للهواتف الذكية، وذلك حرصا على وقتهم وتفرغهم للتعليم ودراسة كتاب الله.

وقالت والدة معاذ أحمد رمضان الثاني على الجمهورية بالقسم العلمي في الثانوية الأزهرية، وابن محافظة الإسماعيلية، إنها تركت عملها كصيدلانية؛ للتفرغ لتربية أبنائها.

وأشارت إلى أن التعليم الأزهرى له العديد من المزايا، من أهمها دراسة علوم الدين والعلوم العربية، التي تساهم بشكل كبير في تشكيل شخصية الإنسان إلى الأفضل.

ووجهت أسرة معاذ أحمد رمضان الثاني على الجمهورية بالقسم العلمي في الثانوية الأزهرية وابن محافظة الإسماعيلية، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لرعايته للأزهر الشريف، ولطلابه داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاه ويثبت أقدامه.



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