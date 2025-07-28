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خارج الحدود

عضو بالكنيست: نتنياهو يسعى لاحتلال قطاع غزة بأكمله وإنشاء مدينة إنسانية برفح

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

 قال عضو الكنيست موشيه سعدة نقلا عن حزب الليكود، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى إلى احتلال قطاع غزة بأكمله وإنشاء مدينة إنسانية في رفح.

 ومن جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير، إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيعقد مساء اليوم اجتماعا لمناقشة مستقبله في الحكومة.

 

سموتريتش يناقش مستقبله في الحكومة

ومن جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مقربين من سموتريتش أنه غاضب من إدخال المساعدات لغزة ويدرس بقاءه بالحكومة.

وقالت القناة 12 إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اقترح على سموتريتش إقامة "كتلة مانعة" وإنذار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقبول توجههما أو الانسحاب من الحكومة.

وفي السياق ذاته قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير: نقل رئيس حكومتنا المساعدات الإنسانية إلى غزة ورهائننا هناك هو إفلاس أخلاقي.
 

وأضاف بن غفير: ما يجب إرساله إلى غزة الآن هو القنابل والغارات والاحتلال وتشجيع الهجرة منها.

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إسرائيل الامن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو بن غفير رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عضو الكنيست

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