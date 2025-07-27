نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن رسالة لمئات الحاخامات اليهود حول العالم: مئات الحاخامات من طوائف مختلفة بالعالم دعوا إسرائيل للتوقف عن استخدام المجاعة سلاحا بغزة



مئات الحاخامات يدعون لوقف استخدام المجاعة سلاحا بغزة



وجاء في رسالة الحاخامات: لا يمكننا الصمت مع ارتفاع عدد القتلى في غزة وتفاقم سوء التغذية ولا يمكن القبول بقتل جماعي للمدنيين بغزة بمن فيهم النساء والأطفال

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن إدخال المساعدات إلى غزة قد يبعدنا عن صفقة حاليا، لكنه عمل اضطراري لإسكات المجتمع الدولي.

وقال المسؤول الإسرائيلي: لا نعرف ماذا تخطط له واشنطن وقد تؤدي التطورات لصياغة مقترح شامل ينهي الحرب.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إن القطاع يحتاج يوميا 600 شاحنة إغاثية لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.



قطاع غزة يحتاج 600 شاحنة إغاثية

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة: رغم تداول أرقام عن نية إدخال عشرات الشاحنات، فإن هذه الخطوة -إن نُفذت- تبقى محدودة ولا تكفي لكسر المجاعة وقطاع غزة يواجه كارثة إنسانية حقيقية، مع استمرار الحصار الخانق وإغلاق المعابر.

وفي السياق ذاته قال مؤسس المطبخ المركزي العالمي، خوسيه أندريس: على أصحاب الضمير الحي أن يوقفوا المجاعة في قطاع غزة الآن.

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