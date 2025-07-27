أخبار الاقتصاد اليوم: حقيقة إيقاف أجهزة المحمول الواردة من الخارج.. وزير التجارة الأمريكي: لا تمديد لفترات السماح لفرض الرسوم الجمركية.. مطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

عضو جمعية رجال الأعمال تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري

طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز يُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.

ترامب يعلن اتفاقا تاريخيا مع الاتحاد الأوروبي لتفادي حرب تجارية

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تفاهم يبقي الرسوم الجمركية على معظم صادرات التكتل عند مستوى 15%، ما حال دون اندلاع حرب تجارية كانت ستشكل ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي.

الاتفاق التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

جاء هذا الإعلان قبل أقل من أسبوع من الموعد النهائي المقرر يوم الجمعة، الذي كان من المفترض أن تدخل فيه زيادات ترامب الجمركية حيز التنفيذ، بحسب وكالة بلومبرج.

وكان الرئيس الأمريكي هدد في مايو بفرض رسوم تصل إلى 50% على معظم السلع الأوروبية، في خطوة فرضت ضغوطا كثيفة عجّلت وتيرة المفاوضات، قبل أن يخفض النسبة لاحقا إلى 30%.

تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة إيقاف أجهزة المحمول الواردة من الخارج

نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما أثير مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول إيقاف أجهزة المحمول الواردة بصحبة راكب من خارج البلاد بأثر رجعي، وإيقاف الإعفاءات المقررة في هذا الشأن.

وأكد الجهاز استمرار الإعفاء لجهاز تليفون محمول يتم دخوله للبلاد بصحبة راكب من خلال الدوائر الجمركية، وذلك خلال الفترة التجريبية التي تم الإعلان عنها مع بدء إطلاق منظومة حوكمة التليفون المحمول.

الأجهزة المعفاة بصحبة الركاب

جدير بالذكر أن عدد الأجهزة التي تم إعفاؤها بصحبة راكب قادم من خارج البلاد يقدر بنحو 650 ألف جهاز محمول منذ بداية العام وحتى تاريخه.

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد في الصاغة

سعر جرام الذهب، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأحد 27 يوليو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالصاغة.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5290 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4630 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3965 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37040 جنيها.

أسعار الحديد اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

سعر طن الحديد، تنشر فيتو أسعار الحديد اليوم الأحد 27-7-2025، حيث يهتم الكثير بمعرفة الأسعار يوميا، كما نهتم بنشر أسعار مواد البناء بالسوق المصري بجانب كافة السلع وباقي القطاعات الأخرى.

وقررت عدد من الشركات على رأسها حديد عز وحديد بشاي وحديد السويس للصلب تثبيت الأسعار خلال شهر يوليو الجاري.

سعر طن الحديد اليوم

- سجل سعر حديد عز نحو 41300 جنيه.

- متوسط سعر الحديد الاستثماري 39960 جنيها.

- سعر حديد بشاي يسجل 39500 جنيه.

- سعر حديد الجيوشي سجل 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العشري سجل 37200 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي سجل نحو 37500 جنيه للطن.

وزير التجارة الأمريكي: لا تمديد لفترات السماح لفرض الرسوم الجمركية

أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، أنه لن يتم تمديد موعد المفاوضات التجارية بعد الأول من أغسطس، لافتا إلى أن الرسوم الجمركية ستجلب عائدات بقيمة 700 مليار سنويا.

المفاوضات التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، قال لوتنيك: "هدف الرئيس دونالد ترامب في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي هو دفعه إلى فتح أسواقه أمام الصادرات الأمريكية. السؤال الآن، هل سيقدم الاتحاد الأوروبي صفقة تدفع ترامب للتراجع عن فرض رسوم بنسبة 30%".

وذكر لوتنيك "أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفتح أسواقه أمام الصادرات الأمريكية من أجل إقناع الرئيس دونالد ترامب بخفض الرسوم الجمركية البالغة 30% المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس، مضيفا أن بروكسل تريد بوضوح التوصل إلى اتفاق

ارتفاع أسواق الأسهم الخليجية وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، اليوم الأحد، مع ترقب المتعاملين لأسبوع حافل يجري فيه التركيز على أرباح الشركات، واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن والذي حدّده الرئيس دونالد ترامب في أول أغسطس.

وتقلصت مكاسب النفط بعد أن تراجع الخام إلى أدنى مستوياته خلال 3 أسابيع، مما شكل ضغطًا على المعنويات في منطقة لا يزال النفط فيها محركا اقتصاديا رئيسا.

ارتفاع المؤشر السعودي

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 % مدعوما بارتفاع 4 % لسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، وزيادة 2.2 % لسهم شركة سابك للمغذيات الزراعية بعد أن أعلنتا ارتفاع أرباح الربع الثاني.

وصعد سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 2.9 % بعد أن أعلنت الشركة للمرة الثانية على التوالي زيادة في أرباح الربع الثاني بما يزيد على الضعفين.

التمثيل التجارى ينظم زيارة لوفد المجلس الوطني الصيني للمنسوجات إلى مصر

نظم التمثيل التجاري بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في العاصمة الصينية بكين، زيارة لوفد المجلس الوطني الصيني للمنسوجات إلى مصر خلال الفترة من ٢٧-٢٨يوليو الجاري، حيث تم عقد ملتقى استثماري للوفد الصيني رفيع المستوى بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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