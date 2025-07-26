مظاهرات في مدن أسكتلندا احتجاجا على زيارة ترامب

أفادت قناة STV التلفزيونية الاسكتلندية بخروج مظاهرات في مدينتي إدنبرة وأبردين الاسكتلنديتين اليوم السبت احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مظاهرات في إدنبرة وأبردين الاسكتلنديتين احتجاجا على زيارة ترامب

وذكرت القناة في تقرير: "تجمع مئات المتظاهرين في كل من إدنبرة وأبردين يوم السبت للاحتجاج على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اسكتلندا".

ورفع المتظاهرون في وسط أبردين لافتات تحمل شعارات مناهضة لترامب. وأشارت القناة إلى أن بعضهم أعرب عن دعمه لفلسطين.

وتحدثت تقارير إعلامية عن قيام عدد كبير من ضباط الجيش والشرطة بتفتيش منتجع الجولف في مقاطعة ساوث أيرشاير الإسكتلندية، حيث كان يقيم ترامب.

زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اسكتلندا

ويتوقع الامن الإسكتلندي خروج احتجاجات في أيرشاير وأبردين وجلاسكو وإدنبرة، بالإضافة إلى ناديي الجولف "ترنبيري" و"ميني" التابعين لترامب.

ووصل ترامب إلى اسكتلندا أمس الجمعة في زيارة خاصة تستغرق 5 أيام، وهي الأولى له إلى بريطانيا منذ تنصيبه.

ويعتزم الرئيس الأمريكي زيارة اثنين من نوادي الجولف التابعة له وافتتاح ثالث. ومن المتوقع أيضا أن يعقد اجتماعا غير رسمي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

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