الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير التجارة الأمريكي: واثق من إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

وزير التجارة الأمريكي
وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد: إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

وأضاف في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس" "أنا واثق من أننا سنبرم اتفاقا" منوهًا إلى أنه تحدث مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين صباح اليوم.

ردًا على سؤال حول استطلاع رأي أجرته شبكة سي بي إس نيوز، والذي أظهر رفضا واسعا لرسوم الرئيس ترامب الجمركية، قال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن الأمريكيين سيعجبون بالصفقات التجارية التي سنعقدها أنا والرئيس ترامب مع دول أخرى خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن "الدول الصغيرة" حول العالم ستواجه تعريفات جمركية أساسية بنسبة 10% في مفاوضات التجارة الجديدة مع إدارة ترامب.

 رسوم جمركية عادلة لأمريكا

 

وأضاف: "الاقتصادات الكبرى إما أن تفتح أبوابها، أو ستدفع رسوم جمركية عادلة لأمريكا لعدم فتح أبوابها ومعاملتها بشكل غير عادل".

مع بقاء أقل من أسبوعين على الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض الرسوم، يواصل الاتحاد الأوروبي التفاوض مع مسؤولي التجارة بالولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه يجهز سلسلة من الإجراءات المضادة المحتملة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

من جانبها، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأحد الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يفضل حل الخلاف بالتفاوض، وسيمدد تعليق إجراءاته المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية حتى أوائل أغسطس.

بسبب الرسوم الجمركية، شركات أمريكية تقلص خطط الاستثمار في الصين

الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يسعيان لإبرام اتفاقات تجارية مع أمريكا لتخفيف الرسوم الجمركية

وقالت رئيس المفوضية: "أداة 'مكافحة الإكراه' وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد"، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الاوروبي ترامب الاقتصادات الكبرى مفاوضات التجارة الجديدة المفاوضين التجاريين الأوروبيين وزير التجارة الأمريكي

مواد متعلقة

المشاط: مصر وألمانيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وثيقة على صعيد التجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي

ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عُمان بنسبة 0.82% خلال يونيو

لماذا بلغت تكلفة تجديد مقرات الفيدرالي الأمريكي 2.5 مليار دولار؟

أسعار القهوة العالمية تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

بلاكستون تقرر الانسحاب من الاستحواذ على عمليات «تيك توك»

لماذا ترفض «ميتا» الانضمام لمدونة الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي؟

ارتفاع أسعار النفط بعد حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا

قفزة تاريخية، القيمة السوقية للعملات المشفرة تخترق حاجز 4 تريليونات

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل زوج البلوجر هدير عبد الرازق بضمان محل إقامته

مخططات من وراء الحدود، هكذا حاولت حركة حسم إعادة زرع الإرهاب في القاهرة

حريق داخل مطبخ مطعم شهير بحدائق القبة (فيديو وصور)

أول تعليق من وزيرة التنمية المحلية بعد تكليفها بمهام وزيرة البيئة

"مستاهلش كل ده"، التفاصيل الكاملة لتصالح هدير عبد الرازق مع زوجها بعد فيديو السحل

إنشاء سد جديد بإثيوبيا، باحث يكشف لعبة أديس أبابا في المياه لتعدين الذهب

السجن المشدد 6 سنوات لأم ألقت بأبنائها من أعلى كوبري العامرية

صفقة الزمالك المنتظرة، كل ما تريد معرفته عن الفرنسي تيدي أوكو

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 20 /7/ 2025

آخر تطورات أسعار الحديد اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لمرشحي انتخابات الشيوخ 2025.. 8 محظورات في الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التلفظ بالكلام الفاحش يبطل الوضوء؟ أمين الفتوى تجيب

تفسير حلم كتب الكتاب فى المنام وعلاقته بحلول اليسر بعد العسر

"صوت تحبه الملائكة"، 40 عاما على وفاة الشيخ محمود علي البنا وهذه تفاصيل رؤيته للرسول

المزيد
الجريدة الرسمية