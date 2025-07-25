ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانحسار التوتر التجاري وخفض صادرات البنزين الروسية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مدعومة بالتفاؤل في شأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتقارير عن خطط روسية لفرض قيود على صادرات البنزين إلى معظم الدول.

بحلول الساعة 00.27 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.3 في المئة، لتصل إلى 69.35 دولار للبرميل.

وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 66.18 دولار للبرميل.



وارتفع النفط واحدا في المئة عند التسوية أمس الخميس مدفوعا بتقارير إعلامية عن التخفيضات المتوقعة لصادرات البنزين الروسية.

وطغى ذلك على أنباء عن احتمال حصول شركة شيفرون على موافقة الولايات المتحدة لاستئناف الإنتاج في فنزويلا.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم السماح بعمليات نفطية محدودة في الدولة العضو بـ«أوبك» والخاضعة للعقوبات.

وساهم تراجع مخزونات الخام الأمريكية والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية في صعود العقود الآجلة، والتي تراجعت في وقت سابق من الأسبوع بسبب المخاوف من تفاقم الحرب التجارية العالمية.

وقال المحلل في «آي.جي» توني سيكامور «متفائل حيال الطريقة التي صمد بها النفط الخام وابتعد عن نطاق 65/64 دولارا هذا الأسبوع، مما يبقي الآمال على انتعاشه ليعود لمستوى 70 دولارا».

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي 3.2 مليون برميل إلى 419 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط 1.6 مليون برميل.

وقال دبلوماسيان أوروبيان يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصدد إبرام اتفاق تجاري قد يشمل تعريفات أساسية أمريكية بنسبة 15 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي وإعفاءات محتملة.

ويتحول اهتمام المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية المرتقبة الأسبوع المقبل من أكبر اقتصادين وأكبر مستهلكين للنفط في العالم مع صدور بيانات نشاط المصانع من الصين وقراءات رئيسية من الولايات المتحدة مثل التضخم والوظائف والمخزونات.

وقال سيكامور «إن الأسبوع المقبل حافل بالبيانات».

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