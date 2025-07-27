سيراميكا وأسوان يجهزان بيراميدز قبل انطلاق الدوري الممتاز

قال أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز: إن الفريق سيخوض مباراتين وديتين بالقاهرة في ختام تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد، ومباريات الدوري الممتاز.

أوضح زاهر أن فريق بيراميدز سيعود إلى القاهرة قادما من اسطنبول، بعد انتهاء معسكره الخارجي في تركيا مساء الثلاثاء المقبل، على أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة يومين بعد العودة والمعسكر التدريبي القوي.

أضاف المدير الرياضي أن الفريق سيستأنف تدريباته بعد الراحة، بداية من يوم الجمعة ١ أغسطس على فترتين قبل أن يواجه سيراميكا كليوباترا وديا يوم ٢ أغسطس، ثم يواجه أسوان في اليوم التالي ٣ أغسطس، على أن تقام المباراتان على استاد الدفاع الجوي.

قرعة الدوري المصري الممتاز

يذكر أن قرعة الدوري الممتاز أوقعت فريق نادي بيراميدز في مواجهة وادي دجلة في بداية مشواره بالبطولة التي تنطلق يوم ٨ أغسطس المقبل.

معسكر بيراميدز بتركيا

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن طرف المباراة الودية الأخيرة في معسكر الإعداد الأوروبي لفريق الكرة والمقام في تركيا تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد.

أوضح المدير الرياضي أن بيراميدز سيلتقي وديا مع نظيره "تراكتور" بطل وحامل لقب الدوري الإيراني في مواجهة ودية قوية، تقام بين الفريقين في السادسة من مساء غد الاثنين، على استاد إسبانكا أتاتورك القريب من فندق إقامة البعثة في مدينة "أزميت".

وكان فريق بيراميدز خاض مباريات ودية قوية في معسكره المقام بتركيا بالتعادل مع باندرما سبور أحد أندية القمة بدوري الدرجة الأولى التركي، ثم الفوز بهدف على قاسم باشا أحد أندية النخبة في الدوري التركي الممتاز.

وأشار المدير الرياضي إلى أن الفريق من المقرر أن يغادر تركيا ظهر الثلاثاء في ختام معسكره الأوروبي عائدا إلى القاهرة من أجل مرحلة الإعداد الأخيرة لبداية الموسم الجديد.

الدوري الممتاز، وأعلنت رابطة الأندية المحترفة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026 بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

جدول مباريات بيراميدز في الدوري الممتاز

الجولة 1: وادي دجلة × بيراميدز – ملعب السلام

الجولة 2: بيراميدز × الإسماعيلي – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 3: المصري × بيراميدز– ملعب برج العرب

الجولة 4: بيراميدز × مودرن سبورت – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 5: الأهلي × بيراميدز – ملعب القاهرة

الجولة 6: بيراميدز (راحة – باي)

الجولة 7: بيراميدز × زد – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 8: كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز – ملعب الإسماعيلية

الجولة 9: بيراميدز × طلائع الجيش – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 10: بيراميدز × بتروجت – ملعب بتروسبورت

الجولة 11: بيراميدز × فاركو – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 12: إنبي × بيراميدز – ملعب بتروسبورت

الجولة 13: بيراميدز× الاتحاد السكندري – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 14: بيراميدز × المقاولون العرب – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 15: البنك الأهلي × بيراميدز – ملعب القاهرة

الجولة 16: بيراميدز× الجونة – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 17: سموحه × بيراميدز - ملعب برج العرب

الجولة 18: بيراميدز × سيراميكا كليوباترا - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 19: غزل المحلة × بيراميدز – ملعب غزل المحلة

الجولة 20: بيراميدز × الزمالك – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 21: حرس الحدود × بيراميدز– ملعب المكس

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