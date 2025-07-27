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رياضة

مجموعة بيراميدز، جدول مباريات مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

 أقيمت عصر اليوم الأحد، قرعة بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2026-2025 بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وأسفرت القرعة، عن وقوع فريق مودرن سبورت بالمجموعة الثانية رفقة بيراميدز والبنك الأهلي وبتروجت والجونة الإسماعيلي ووادي دجلة.

 

جدول مباريات مودرن سبورت في كاس عاصمة مصر

وجاءت المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى: باي 

الجولة الثانية : البنك الأهلي مودرن سبورت على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثالثة : مودرن سبورت ووادي دجلة على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الرابعة: الاسماعيلي ومودرن سبورت على استاد الإسماعيلية

الجولة الخامسة: مودرن سبورت وبيراميدز على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السادسة : بتروجت ومودرن سبورت على ملعب بتروسبورت

الجولة السابعة : مودرن سبورت والجونة على ملعب ستاد القاهرة

مجموعات كأس عاصمة مصر

وجاءت مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر كالتالي: 

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.

وقسمت الفرق الـ 21 على 3 مجموعات بواقع 7 فرق في كل مجموعة.

وسيخوض كل فريق 6 مباريات من أجل حسم التأهل للدور ربع النهائي.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة لأفضل فريقين احتلا المركز الثالث لربع النهائي.

وستقام مباريات ربع ونصف النهائي بنظام الذهاب والإياب بدون وقت إضافي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وفي حال انتهت المباراة النهائية بالتعادل سيلجأ الفريقين لشوطين إضافيين.

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