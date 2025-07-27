أبرزها مواجهة أمم أوروبا للسيدات، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد العديد من المباريات الودية أوروبيا ومحليا ضمن استعدادات الفرق لانطلاق الموسم الجديد وأمم أوروبا للسيدات.
مواعيد مباريات اليوم الأحد
فيسيل كوبه ضد برشلونة - الساعة 01:00 مساء
أرسنال ضد نيو كاسيل - الساعة 02:30 مساءا
مايوركا ضد شباب أهلي دبي – الساعة 5 مساء
المصري ضد الترجي التونسي - الساعة 6 مساء
بوخوم ضد باير ليفركوزن – الساعة 7 مساء
بورتو ضد تفينتي – الساعة 8 مساء
كومو ضد أياكس – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات أمم أوروبا للسيدات والقنوات الناقلة
إنجلترا ضد إسبانيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports Mena 1
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