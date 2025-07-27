سبب غياب رمضان صبحي عن ودية قاسم باشا بمعسكر تركيا

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن السبب وراء غياب رمضان صبحي عن مباراة قاسم باشا التركي الودية في إطار معسكر الفريق الأوروبي المقام بمدينة "أزميت" في تركيا.

مباراة بيراميدز وقاسم باشا

وكان فريق بيراميدز حقق الفوز على قاسم باشا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي في مباراة ودية جمعت بين الفريقين على ملعب قاسم باشا في ثاني وديات بيراميدز في معسكر تركيا.

رمضان صبحي يخضع للأشعة

أوضح المنيري أن رمضان صبحي شعر بشد خفيف في العضلة الضامة خلال التدريب الذي سبق المباراة باسطنبول، وفضل الجهاز الفني منحه راحة من اللقاء الودي، على أن يجري آشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة وموعد مشاركته في التدريب الجماعي، حيث يؤدي تدريبات تأهيلية حاليا في الجيم تمهيدا للعودة سريعا.

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن طرف المباراة الودية الأخيرة في معسكر الإعداد الأوروبي لفريق الكرة والمقام في تركيا تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد.

أوضح المدير الرياضي أن بيراميدز سيلتقي وديا مع نظيره "تراكتور" بطل وحامل لقب الدوري الإيراني في مواجهة ودية قوية، تقام بين الفريقين في السادسة من مساء غد الاثنين، على استاد إسبانكا أتاتورك القريب من فندق إقامة البعثة في مدينة "أزميت".

وكان فريق بيراميدز خاض مباريات ودية قوية في معسكره المقام بتركيا بالتعادل مع باندرما سبور أحد أندية القمة بدوري الدرجة الأولى التركي، ثم الفوز بهدف على قاسم باشا أحد أندية النخبة في الدوري التركي الممتاز.

وأشار المدير الرياضي إلى أن الفريق من المقرر أن يغادر تركيا ظهر الثلاثاء في ختام معسكره الأوروبي عائدا إلى القاهرة من أجل مرحلة الإعداد الأخيرة لبداية الموسم الجديد.

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