الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سبب غياب رمضان صبحي عن ودية قاسم باشا بمعسكر تركيا

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن السبب وراء غياب رمضان صبحي عن مباراة قاسم باشا التركي الودية في إطار معسكر الفريق الأوروبي المقام بمدينة "أزميت" في تركيا.

 

مباراة بيراميدز وقاسم باشا

وكان فريق بيراميدز حقق الفوز على قاسم باشا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي في مباراة ودية جمعت بين الفريقين على ملعب قاسم باشا في ثاني وديات بيراميدز في معسكر تركيا.

رمضان صبحي يخضع للأشعة

أوضح المنيري أن رمضان صبحي شعر بشد خفيف في العضلة الضامة خلال التدريب الذي سبق المباراة باسطنبول، وفضل الجهاز الفني منحه راحة من اللقاء الودي، على أن يجري آشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة وموعد مشاركته في التدريب الجماعي، حيث يؤدي تدريبات تأهيلية حاليا في الجيم تمهيدا للعودة سريعا.

 

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن طرف المباراة الودية الأخيرة في معسكر الإعداد الأوروبي لفريق الكرة والمقام في تركيا تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد.

أوضح المدير الرياضي أن بيراميدز سيلتقي وديا مع نظيره "تراكتور" بطل وحامل لقب الدوري الإيراني في مواجهة ودية قوية، تقام بين الفريقين في السادسة من مساء غد الاثنين، على استاد إسبانكا أتاتورك القريب من فندق إقامة البعثة في مدينة "أزميت".

وكان فريق بيراميدز خاض مباريات ودية قوية في معسكره المقام بتركيا بالتعادل مع باندرما سبور أحد أندية القمة بدوري الدرجة الأولى التركي، ثم الفوز بهدف على قاسم باشا أحد أندية النخبة في الدوري التركي الممتاز.

وأشار المدير الرياضي إلى أن الفريق من المقرر أن يغادر تركيا ظهر الثلاثاء في ختام معسكره الأوروبي عائدا إلى القاهرة من أجل مرحلة الإعداد الأخيرة لبداية الموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز رمضان صبحي قاسم باشا مباراة بيراميدز وقاسم باشا

مواد متعلقة

تشكيل المصري لمباراته الودية أمام الترجي

جدول مباريات بيراميدز في كأس عاصمة مصر

جدول مباريات بيراميدز في الدور الأول من الدوري الممتاز (انفوجراف)

جدول مباريات المصري في الدوري الممتاز بالموسم الجديد

مجموعة الأهلي، مباريات سيراميكا حامل اللقب في كأس عاصمة مصر

الموسم يبدأ بمواجهة الأهلي، جدول مباريات مودرن سبورت في الدوري المصري

ضربة البداية أمام الزمالك، جدول مباريات سيراميكا في الدوري المصري

جدول مباريات بيراميدز بالدور الأول في الدوري المصري الممتاز

الأكثر قراءة

كان في طريقه لاستلام منصبه، تفاصيل مصرع مدير أمن الوادي الجديد إثر انقلاب سيارة

الكهرباء تكشف عن أعطال جديدة تؤجل عودة التيار إلى عدة مناطق بالجيزة (فيديو وصور)

تكليفات حاسمة من السيسي لـ كامل الوزير بحضور مدبولي

تنسيق حاسبات ومعلومات 2025 علمي علوم، بالنسب المئوية

تنسيق الجامعات 2025، الحد الأدنى للمرحلة الأولى 91.56 علمي حديث و85.37 نظام قديم

التعليم العالي تعلن موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والحد الأدنى

سكان الجيزة ينتقدون بيان المحافظة ويؤكدون استمرار انقطاع الكهرباء والمياه لأكثر من 20 ساعة

بعد أكثر من 16 ساعة انقطاع، الجيزة تعلن عودة التيار الكهربائي لعدد من المناطق

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

انخفاض القطعان والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد بعد تراجعها في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات بيراميدز في الدور الأول من الدوري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملاهي في المنام وعلاقتها بالمشاكل والصعوبات

هل الحشيش نجس وهل يجوز أكله وهل هناك حد على صاحبه؟

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

المزيد
الجريدة الرسمية