بعثة بيراميدز تعود إلى إزميت التركية

عادت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مقر فندق إقامتها بمدينة "إزميت" التركية قادمة من اسطنبول، لاستكمال معسكر الإعداد الأوروبي، بعد مواجهة قاسم باشا وديا.

وعادت البعثة لمقر معسكرها في "إزميت" حيث يستكمل الفريق تدريباته لحين لخوض المباراة الودية الثالثة التي سيجري الإعلان عن طرفها خلال ساعات، قبل العودة مساء الثلاثاء إلى القاهرة لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لانطلاق الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

مباراة بيراميدز وقاسم باشا

ونجح بيراميدز في الفوز على قاسم باشا على ملعبه بهدف نظيف في مباراة ودية قوية تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد والذي يشهد العديد من المشاركات المحلية والقارية والدولية لنادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا بمعسكر الإعداد المستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

حفل عشاء للاعبي بيراميدز

وأقام ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز حفل عشاء لبعثة الفريق بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة إسطنبول في إطار حرصه على دعم اللاعبين ورفع الروح المعنوية لكل أفراد أسرة النادي بعد الفوز على فريق قاسم باشا التركي بهدف نظيف وديا سجله مروان حمدي، في ثاني وديات بيراميدز بمعسكر الإعداد الأوروبي تحضيرا للموسم الجديد.

وأدخل الحفل الذي أقامه ممدوح عيد للبعثة حالة من البهجة والسعادة للفريق في ظل حرصه على كسر حالة الروتين اليومي من التدريبات القوية والمباريات وإدخال حالة من المرح والفرحة على الفريق.

تشكيل بيراميدز في مواجهة قاسم باشا

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي.

وفي الشوط الثاني دفع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بعدد من التغييرات في الدقيقة ٦٠، بنزول شريف إكرامي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وأسامة جلال وعلي جبر، وأحمد توفيق ومحمود دونجا وبلاتي توريه ويوسف أوباما ودودو الجباس وفيستون ماييلي.

وفي نهاية الشوط الثاني احتسب الحكم التركي ركلة جزاء على بيراميدز أضاعها لاعب قاسم باشا بجوار القائم الأيمن لإكرامي، قبل أن يطلق صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

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