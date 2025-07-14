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ثقافة وفنون

الفنون التشكيلية تقيم حفل ختام الدورة 45 للمعرض العام

المعرض العام، فيتو
المعرض العام، فيتو

 أعلن قطاع الفنون التشكيلية عن حفل ختام الدورة الخامسة والأربعين من المعرض العام، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبرئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وبجهود حثيثة من الدكتورة إيمان أسامة، قوميسير المعرض العام.

ويُقام حفل الختام يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمتحف الفن المصري الحديث بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويأتي هذا الحفل تتويجًا لموسم فني استثنائي، شهد مشاركة واسعة من فنانين يمثلون مختلف التيارات الفنية، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات النقدية المتخصصة التي ناقشت تحولات المشهد التشكيلي الراهن، ودراسات تحليلية رصينة وثقت التجربة وفتحت آفاق الحوار الفني.

 

ويتضمن الحفل تكريم ضيوف الشرف، والنقاد المشاركين، وأعضاء لجان الاختيار، والإدارات المعاونة بقطاع الفنون التشكيلية، وجميع القائمين على إنجاح هذه الدورة منذ لحظاتها الأولى وحتى يوم الختام، وذلك تقديرًا وعرفانًا لجهودهم المخلصة والصادقة التي بذلوها لإنجاح هذا الحدث الفني الكبير.

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