الفنون التشكيلية بالنصف الأول من 2025، إعادة افتتاح متحفي الخزف الإسلامي والفن المصري وتنظيم معارض كبرى

شهد قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، النصف الأول من عام 2025 العديد من الأنشطة والفاعليات الثقافية والفنية الوفيرة.

حيث تم إعادة افتتاح متحف الخزف الإسلامي بقصر الأمير عمرو إبراهيم بالزمالك في 15 أكتوبر 2024، بعد إغلاق دام 14 عامًا، ويضم المتحف 315 قطعة فنية نادرة، كما أُعيد افتتاح متحف الفن المصري الحديث في يناير 2025 بعد عقود من الإغلاق أو الافتتاح الجزئي، ويضم آلاف الأعمال الفنية التي تمثل تاريخ وتطور الحركة التشكيلية المصرية من بدايات القرن العشرين وحتى اليوم.

وعادت الفعاليات الدولية إلى المشهد بقوة من خلال تنظيم الدورة السادسة لترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية في 15 أبريل 2025 بـقصر الفنون، وذلك بعد توقف دام 20 عامًا، بمشاركة أكثر من 200 فنان من 33 دولة قدّموا ما يقرب من 350 عملًا فنيًا، وتم خلاله تكريم سبعة من كبار الفنانين في مجال الحفر.

وفي مجال المعارض، نظم القطاع عددًا من المعارض الكبرى، من أبرزها: معرض “في صحبة محمود سعيد” بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) في 16 يوليو 2024، والذي مثّل عرضًا تأريخيًا وبحثيًا مهمًا عن أحد أبرز رواد الفن المصري الحديث، والدورة الـ35 من صالون الشباب بمشاركة 240 فنانًا تحت سن 35 عامًا، والدورة الـ45 من المعرض العام في 15 يونيو 2025، بمشاركة 325 فنانًا و420 عملًا فنيًا متنوعًا، والنسخة الثانية من معرض “البدايات” بمشاركة 29 فنانًا قدموا عروضًا استعادية لتجاربهم الإبداعية.

كما أعاد القطاع صالون النحت إلى المشهد التشكيلي بعد توقف دام خمس سنوات، وافتتح قاعة “أفق” بعرض فني متميز بعنوان “سكتش، ونظم صالون القاهرة في دورته الـ60 بالتعاون مع جمعية محبي الفنون الجميلة، وشاركت مصر في بينالي فينيسيا الدولي (الدورة 60)، أحد أهم المحافل الفنية العالمية.

دعم الفنون التشكيلية لدى الأجيال الجديدة

وحرص القطاع على دعم الفنون التشكيلية لدى الأجيال الجديدة من خلال تنظيم الدورات التأهيلية لاختبارات القدرات الفنية لطلبة الثانوية العامة في 12 موقعًا بـ6 محافظات خلال صيف 2025، إلى جانب تنفيذ عشرات الجولات من مشروع “بستان الإبداع” المعني بتنمية مواهب الأطفال وصقل مفاهيم الهوية والانتماء في المدارس والمعاهد الأزهرية.

وضمن برامج الدمج المجتمعي، نظّم القطاع 14 جولة من مبادرة “أنت مش لوحدك” لدمج الأطفال ذوي الهمم وأطفال مستشفى سرطان الأطفال مع أقرانهم من الأطفال الأصحاء باستخدام أدوات الفن، إلى جانب تنظيم 92 ندوة، و209 ورشة فنية، و26 ورشة دمج فني مخصصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، تأكيدًا على دور الفنون في تحقيق التماسك المجتمعي وبناء إنسان متوازن.

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