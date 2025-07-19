ببرنامج فني حافل، متاحف الفنون التشكيلية تحتفي بثورة يوليو

يحتفي قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، بذكرى ثورة يوليو ببرنامج فني وثقافي حافل، وذلك في إطار فعاليات مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وينظم القطاع مجموعة من الفعاليات والورش التي تحتفي بـثورة 23 يوليو على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 يوليو 2025، وتأتي هذه الأنشطة تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي، وتشمل عددًا كبيرًا من المتاحف الفنية والقومية في القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والعديد من المحافظات الأخرى.

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على مجموعة من رموز الثقافة المصرية الذين ساهموا وتناولوا إنجازات ثورة يوليو في أعمالهم، ومن أبرزهم: ( ثروت عكاشة - عبد الهادي الجزار - حامد عويس - طه حسين - عبد الرحمن الأبنودي )

فعاليات متنوعة في القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنوفية وقنا

ويتضمن البرنامج الفني والثقافي مجموعة واسعة من الفعاليات والورش في عدة محافظات، ففي القاهرة ينظم متحف مصطفى كامل ندوة بعنوان "ثروت عكاشة فارس الثقافة الوطنية في عصر ثورة يوليو".

وفي الإسكندرية ينظم متحف الفنون الجميلة مجموعة ورش فنية بعنوان “أعمال عبد الهادي الجزار وثيقة راصدة للزمن والحراك الاجتماعي المصري في يوليو” وتتضمن ورشة حكي عن الفنان عبد الهادي الجزار، وعرض لمجموعة من أعمال الجزار، وورشة فنية "محاكاة لأعمال الجزار 1925".

بينما ينظم مركز محمود سعيد للمتاحف مجموعة فعاليات وورش فنية بعنوان "التصوير المصري المعاصر وثورة يوليو 1925" وتتضمن ورشة حكي عن الفنانين حامد عويس وعبد الهادي الجزار، عرض لمجموعة من أعمالهما، ورشة فنية "محاكاة لأعمال حامد عويس وعبد الهادي الجزار".

وفي الجيزة يقيم مركز رامتان الثقافي مجموعة ورش فنية بعنوان "طه حسين وثورة يوليو" وتتضمن ورشة حكي عن طه حسين وثورة 23 يوليو وإنجازاتها، ورشة فنية لتصميم جدارية بعنوان "التعليم حق للجميع كالماء والهواء"،

ومركز راتب صديق الثقافي ينظم مجموعة ورش فنية وورش حكي بعنوان "أعمال عبد الهادي الجزار وثيقة راصدة للزمن والحراك الاجتماعي المصري في يوليو 1925"، و"حامد عويس رائد الواقعية الاشتراكية في التصوير المصري المعاصر وثورة يوليو 1925"، و

كما ينظم متحف أحمد شوقي ورشة الكتابة الإبداعية بعنوان "ثورة يوليو والروح الوطنية في الفنون"، ومتحف محمد ناجي تقام به ورشة فنية بعنوان "الاحتفال بثورة 23 يوليو" لتصميم جدارية فنية.

أما في المنوفية فينظم مركز دنشواي الثقافي ندوة بعنوان "ثورة 23 يوليو والتعليم والزراعة في الريف المصري".

بينما يقيم متحف السيرة الهلالية بأبنود بمحافظة قنا ورشة حكي بعنوان "الأغنية الوطنية وثورة يوليو".

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