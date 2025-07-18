الجمعة 18 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

الثقافة تنظم صالونا عن الأغنية في التراث الشعبي بمتحف أحمد شوقي غدا

صالون عالناصية، فيتو
صالون "عالناصية"، فيتو

يستعد قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، برئاسة الدكتور وليد قانوش، لتنظيم صالون فني مفتوح بعنوان "عالناصية... الأغنية في التراث الشعبي"، وتأتي هذه الفعالية برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمها الإدارة العامة للتنشيط الثقافي.

وجاء ذلك في اطار تحت شعار "تراثك ميراثك.. نصنع حياة بما ورثناه"، وفي إطار مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها".

من المقرر أن تُقام الأمسية غدا السبت الموافق 19 يوليو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، في الهواء الطلق على كورنيش النيل، بالمنطقة المواجهة لـمتحف أحمد شوقي بمحافظة الجيزة.

 وتهدف الفعالية إلى تحقيق التقاء مباشر بين صالون متحف أحمد شوقي والجمهور من المارة ورواد الكورنيش والعائلات المصرية، مستحضرين الأغنية التراثية بوصفها وثيقة وجدانية حيّة، تعبر عن نبض الناس وتجدد الصلة بالتراث الغنائي المصري العريق.

ويتولى إدارة هذه اللقاءات الفنية المفتوحة الناقد الدكتور السيد العيسوي، مدير صالون متحف أحمد شوقي، ويُنتظر أن تشهد الفعالية تفاعلًا مميزًا، حيث "تلتقي الأغنية بالحكاية، ويصبح الصوت امتدادًا للذاكرة الجمعية"، في تجربة ثقافية فريدة تُعيد إحياء جزء أصيل من الوجدان المصري.

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