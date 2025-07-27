الإعلام الحكومي بغزة: القطاع يحتاج يوميا لـ 600 شاحنة إغاثية

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إن القطاع يحتاج يوميا 600 شاحنة إغاثية لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.



قطاع غزة يحتاج 600 شاحنة إغاثية

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة: رغم تداول أرقام عن نية إدخال عشرات الشاحنات، فإن هذه الخطوة -إن نُفذت- تبقى محدودة ولا تكفي لكسر المجاعة وقطاع غزة يواجه كارثة إنسانية حقيقية، مع استمرار الحصار الخانق وإغلاق المعابر.

وفي السياق ذاته قال مؤسس المطبخ المركزي العالمي، خوسيه أندريس: على أصحاب الضمير الحي أن يوقفوا المجاعة في قطاع غزة الآن.



وأضاف في بيان صادر عنه اليوم الأحد: لا عذر لصمت العالم، وهو يشاهد مليوني إنسان بغزة يعانون على شفا مجاعة شاملة، والإسرائيليون يتحملون كمحتلين مسؤولية توفير الحد الأدنى لسبل عيش المدنيين في غزة.

وتابع: قوافلنا لم تشهد إلا القليل جدا من النهب قبل حصار إسرائيل للمساعدات في مارس الماضي ونحن بحاجة ماسّة إلى فتح ممرات إنسانية لجميع منظمات الإغاثة العاملة في غزة.

استشهاد صلاح المناصرة

وأعلن مستشفى الشفاء في غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد المواطن صلاح المناصرة البالغ من العمر 46 عاما بسبب المجاعة وسوء التغذية.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغ 8,657 شهيدًا و32,810 إصابة.

وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 11 شهيدًا وأكثر من 36 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,132 شهيدًا وأكثر من 7,521 إصابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.