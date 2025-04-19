السبت 19 أبريل 2025
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وكيل التعليم بالشرقية يتفقد ورشة تنمية مهارات مسئولي لجنة مراقبة امتحانات الإعدادية

رمضان يتابع ورشة
رمضان يتابع ورشة عمل بشرق الزقازيق

تفقد اليوم محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية يرافقه الدكتور أمين منصور مدير عام إدارة شرق الزقازيق التعليمية ورشة عمل تنمية مهارات مسئولي وأعضاء لجنة النظام والمراقبة بالمدارس الإعدادية.

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التدريب على أعمال امتحانات النقل 

وجاء ذلك  للتدريب على الاستمارة والشيت الإلكتروني لأعمال امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية بمدارس إدارة شرق الزقازيق المقام بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

امتحانات النقل بالمدارس الاعدادية 

وأشاد رمضان  بأهمية ورشة العمل في رفع مهارات وكفاءة السادة المعلمين ومسئولي وأعضاء لجنة النظام والمراقبة لأعمال امتحانات النقل بالمدارس الإعدادية من خلال التدريب علي الشيت الالكتروني لأعمال الامتحان مما أسهم في تسهيل إدارة الامتحانات النقل وتوفير الدقة وفي أعمال رصد الدرجات واعلان النتائج. 

وحرص وكيل أول وزارة التعليم بالشرقية  علي مناقشة المتدربين حول أهمية البرنامج الذي يهدف إلى تطوير وتحسين الأداء لخروج امتحانات الشهرية  وامتحانات اخر العام بالشكل اللائق. 

الرد على كافة مقترحات المتدربين 

 واستمع وكيل الوزارة  إلى مقترحاتهم والرد على تساؤلاتهم فيما يخص العمل داخل اللجان، موجها باستمرار توفير كافة الإمكانيات خلال فترة الامتحانات مؤكدًا حرص مديرية التربية والتعليم بالشرقية علي الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

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كما قدم الشكر للدكتور أمين منصور مدير عام إدارة شرق الزقازيق تقيه الشامي مدير تدريب شرق الزقازيق والمدربين  لجهودهم في تنظم ورشة العمل وتدريب المعملين ورفع كفاءتهم متمنيا لهم التوفيق.

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محمد رمضان غريب وكيل أول الوزارة للتربية والتعليم والتعليم الفنى محافظة الشرقية الدكتور امين منصور مدير ادارة شرق الزقازيق ورشة عمل التدريب على الشيت الالكترونى

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