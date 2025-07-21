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ورشة عمل عن "البروسيلا" بصحة الشرقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

صحة الشرقيةورشةعمل
صحة الشرقيةورشةعمل عن البروسيلا بمشاركة منظمة الصحة العالمية

نظمت اليوم  صحة الشرقية ورشة عمل عن مرض البروسيلا وذلك  بالتعاون بين مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، "WHO"، ووزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، يأتى ذلك  في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة للشئون الوقائية.

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تعزيز جهود الرصد والتحكم 

 وهو ما يؤكد حرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز جهود الترصد والتحكم في الأمراض المشتركة والوقاية منها، حيث شارك فيها  الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية

  

الإدارة العامة للأمراض المعدية 

وقال محمود عبدالفتاح  المتحدث الرسمى  عن صحة الشرقية ان  ذلك في حضور فريق منظمة الصحة العالمية، وفريق الأمراض المشتركة بالإدارة العامة للأمراض المعدية بوزارة الصحة، والإدارة المركزية للمعامل، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة منال يوسف مديرة إدارة مراقبة الأغذية والأمراض المشتركة وعلي بسيوني مراقب أول المديرية، إلى جانب فرق العمل من إدارة الأمراض المشتركة، والمعمل المشترك، وفريق المعامل بمستشفيات المحافظة، حيث تناولت ورشة العمل سبل انتقال مرض البروسيلا، والإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشاره، بالإضافة إلى آليات الترصد النشط للمرض، وتحليل البيانات الوبائية، ودور المعامل في التشخيص المبكر ودعم خطط المكافحة.

 

الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية 

وأكد الدكتور هاني جميعه على أهمية مثل هذه اللقاءات التدريبية لرفع كفاءة فرق الترصد والأطقم المعملية، ومواكبة أحدث البروتوكولات المعتمدة دوليًا في التعامل مع الأمراض المشتركة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع منظمة الصحة العالمية ودور الفرق الفنية بوزارة الصحة في دعم فرق العمل الميدانية.

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جميعة يقدم الشكر لفريق منظمة الصحة العالمية 

وفي ختام ورشة العمل قدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر إلى فريق منظمة الصحة العالمية على جهودهم المستمرة في دعم القطاع الصحي، وإلى قيادات الطب الوقائي وفرق الأمراض المشتركة والمعامل بالوزارة، وكافة المشاركين في الورشة من المديرية والمستشفيات، لما بذلوه من جهد مميز، وإسهامات فعالة في إنجاح أعمال ورشة العمل وتحقيق أهدافها التدريبية والعلمية

 

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وزارة الصحة والسكان مديرية السؤون الصحية محافظة الشرقية عمل وشة عمل مرض البروسلا منظمة الصحة العالمية مكتب الصحة العالمية الصحة العالمية بالقاهرة

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