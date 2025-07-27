الأحد 27 يوليو 2025
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سياسة

مؤتمر جماهيري حاشد لـ"الجبهة الوطنية" بالإسكندرية لدعم مرشحه إيهاب زكريا في انتخابات الشيوخ

النائب المهندس إيهاب
النائب المهندس إيهاب زكريا عطالله

ينظّم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم مرشحه على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ، النائب المهندس إيهاب زكريا عطالله، وذلك في إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين وشرح برامج مرشحيه.

 

ويُعقد المؤتمر بمشاركة قيادات ورموز حزب الجبهة الوطنية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وسط حضور جماهيري واسع منتظر من أبناء محافظة الإسكندرية، دعمًا وتأييدًا لمرشح الحزب.

 

ويأتي تنظيم حزب الجبهة الوطنية لتلك المؤتمرات الجماهيرية في إطار رؤيته الهادفة إلى ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية، وتعزيز وعي المواطنين بأهمية الدور النيابي لمجلس الشيوخ، إلى جانب دعم الكفاءات والكوادر الوطنية التي دفع بها في الانتخابات وتمتلك القدرة على تمثيل الشعب والدفاع عن مصالحه.

 

ويُعد المهندس إيهاب زكريا عطالله، عضو مجلس الشيوخ الحالي "2020-2025"، من أبرز الوجوه الشابة التي تجمع بين الفكر الوطني والخبرة المتخصصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، وشارك في العديد من المحافل الدولية والمبادرات الثقافية والتعليمية لمناقشة قضايا التنمية المستدامة والمجتمع، كما لعب دورًا محوريًا في تعزيز مشاركة الشباب في العمل العام، ويطرح رؤية متكاملة لدور مجلس الشيوخ في دعم السياسات التنموية بما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة.

 

وأكد حزب الجبهة الوطنية أن مرشحيه يعبرون عن تطلعات المواطن المصري، ويحرصون على خدمة الوطن بشتى الطرق، مشددًا على أن الحزب يراهن على وعي الشارع المصري وثقته في الكفاءات الوطنية التي دفع بها لتمثلهم تحت القبة، ويدعو جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية باعتبارها مسؤولية وطنية وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار واستكمال مسيرة البناء.

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حزب الجبهة الوطنية مجلس الشيوخ النائب المهندس إيهاب زكريا عطالله الجبهة الوطنية

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