استشهاد فلسطيني بسبب التجويع في غزة

أعلن مستشفى الشفاء في غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد المواطن صلاح المناصرة البالغ من العمر 46 عاما بسبب المجاعة وسوء التغذية.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغ 8,657 شهيدًا و32,810 إصابة.

وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 11 شهيدًا وأكثر من 36 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,132 شهيدًا وأكثر من 7,521 إصابة.

وسجّلت مستشفيات قطاع غزة 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 133 حالة وفاة، من بينهم 87 طفلًا.

وكانت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، قد أفادت بإصابة 5 جنود على الأقل من وحدة الاستطلاع في حدث أمني بـخان يونس جنوبي قطاع غزة.

استهداف 3 ناقلات جند إسرائيليين في غزة

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس السبت، استهداف 3 ناقلات جند إسرائيليين في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: "استهدفنا في عبسان الكبيرة بـ خان يونس ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتين داخل قمرتي القيادة.. وبعد احتراق ناقلتي الجند استهدفنا ناقلة ثالثة بقذيفة الياسين 105 ورصدنا وصول مروحيات الإجلاء".

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