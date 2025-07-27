الأحد 27 يوليو 2025
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خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال: إصابة قائد كتيبة وضابطين وجندي في حدث أمني ب‎رفح الفلسطينية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بإصابة قائد كتيبة استطلاع إسرائيلية وضابطين وجندي في حدث أمني قرب ‎رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

 

استهداف 3 ناقلات جند إسرائيليين في غزة

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس السبت، استهداف 3 ناقلات جند إسرائيليين في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: "استهدفنا في عبسان الكبيرة بـ خان يونس ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتين داخل قمرتي القيادة.. وبعد احتراق ناقلتي الجند استهدفنا ناقلة ثالثة بقذيفة الياسين 105 ورصدنا وصول مروحيات الإجلاء".

 

سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى

وتابعت كتائب القسام: "رصد مجاهدونا قيام حفار عسكري بدفن الناقلات المحترقة لإخماد النيران وهبوط مروحيات للإجلاء".

كذلك أشارت وسائل إعلام عبرية، إلى سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى في انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

 

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جيش الاحتلال قطاع غزة الاحتلال غزة القسام

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