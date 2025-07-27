الأحد 27 يوليو 2025
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رياضة

نيجيريا تواصل أرقامها القياسية بالفوز باللقب الـ 12 لأمم أفريقيا للسيدات

نيجيريا للسيدات،
نيجيريا للسيدات، فيتو

نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات، نجح منتخب نيجيريا في الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا للسيدات للمرة الـ 12 في تاريخه بعد تغلبه على منتخب المغرب في نهائي البطولة بالمغرب.

 

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد ألقاب أمم أفريقيا للسيدات برصيد 12 لقبا بعد نهائي البطولة أمام المغرب.

وتوج نيجيريا بالبطولة في مناسبتين بإقامة النهائي ذهابا وإيابا عامي 1991 و1995 على حساب كل من الكاميرون 4-0 ذهابا وإيابا، وجنوب أفريقيا 7-1 ذهابا وإيابا بالترتيب قبل التتويج بـ 10 نهائيات منذ نسخة 1998 المجمعة.

مباراة المغرب ونيجيريا في نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات

خطف منتخب نيجيريا للسيدات فوزا غاليا من أنياب منتخب المغرب للسيدات بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الفريقين على الملعب الأوليمبي بالعاصمة المغربية الرباط في نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2025.

وحقق منتخب نيجيريا للسيدات ريمونتادا أمام منتخب المغرب وعدل تأخره بهدفين دون مقابل إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحصد منتخب نيجيريا لقب كأس الأمم الأفريقية للسيدات للمرة الـ12 في تاريخه. 

 

وأحرز ثنائية منتخب المغرب للسيدات غزلان الشباك وسناء مسودي في الدقيقة 13 و24.

وأحرز ثلاثية نيجيريا إستير أوكورونكوو من ضربة جزاء في الدقيقة 64 وفلاشادي إيجاميولوسي في الدقيقة 71 وجينيفر في الدقيقة 88.

 

تشكيل المغرب أمام نيجيريا

 خديجة الرميشي (حارسة مرمى)، زينب رضواني، نوهيلة بنزينة، غزلان الشباك (قائدة)، ابتسام جرايدي، نجاة بدري، عزيزة رباح، حنان آيت الحاج، سناء مسعودي، سكينة أوزراوي، ياسمين مرابط

تشكيل نيجيريا أمام المغرب

 تشياماكا نادوزي (حارسة مرمى)، أوسيناتشي أوهالي، ميغان بلامبتري، إستير أوكورونكوو، ديبورا أبيودون، أولواتوسين ديمهين، راشيدات أجیبادي (قائدة)، حليمة أييندي، فيرونيكا تشينويندو، فلاشادي إيجاميولوسي، تشينوين ألوزي

 

وفشل المنتخب المغربي للسيدات في التتويج بلقبه الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته نهائي النسخة الماضية أمام جنوب أفريقيا.

 

تأهل المغرب ونيجيريا

وتغلب المنتخب النيجيري على منافسه الجنوب أفريقي بركلات الترجيح.

ونجح منتخب المغرب للسيدات في حجز مكان له في نهائي كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها على أرضه على حساب غانا بركلات الترجيح 4ـ2، بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة 1-1

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