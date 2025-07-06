الظهور الأول لسفراء التحكيم المصري في أمم أفريقيا للسيدات بالمغرب

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بـالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة شاهندا المغربي لإدارة لقاء منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية للسيدات "المغرب".

شاهندا المغربي حكما للساحة ويعاونها كل من؛ يارا عاطف مساعد أول وهدى عفيفي مساعد ثاني ودرصاف جنواطي حكما رابعا وأحمد عبد الرازق حكما لتقنية الفيديو وحسام عزب حجاج حكم مساعد لتقنية الفيديو.

شاهندا المغربي تتألق إفريقيا

شاهندا المغربي ليست جديدة على الاتحاد الدولي الفيفا لتكون من أهم وابرز المحكمات الدوليين المصريين وأفريقيا والوطن العربي التي تقدم أداء لافتا وطيبا في جميع بطولاتها.

شارك في المعسكر الإعدادي من جميع الاتحادات على مستوى العالم بمشاركة نخبة من المحاضرين الفنيين ومحاضري اللياقة البدنية ومقيمي الحكام، بالإضافة إلى الكوادر الطبية والفنية والإدارية في إدارة التحكيم.

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