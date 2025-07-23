منتخب سيدات المغرب يحقق التأهل التاسع للدول المستضيفة لنهائي أمم أفريقيا

ضرب منتخب المغرب للسيدات المستضيف لأمم أفريقيا موعدا مع نظيره المنتخب النيجيري في نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2025.

ونجح منتخب المغرب إلي تحقيق التأهل التاسع للمنتخبات المستضيفة إلى النهائي بعدما وصلت المنتخبات المُستضيفة إلى النهائي في ثماني مناسبات.

وتوجت نيجيريا باللقب على أرضها في 1998، 2002 و2006، وفازت غينيا الاستوائية في 2008 و2012، بينما خسرت النهائي كلا من الكاميرون (2016) والمغرب (2022) وجنوب إفريقيا في 2000.

موعد مباراة منتخب المغرب للسيدات ونيجيريا في نهائي كأس أمم أفريقيا

ويلتقي منتخب المغرب للسيدات نظيره النيجيري في نهائي كأس أمم أفريقيا المقرر له السبت الموافق 26 من يوليو الجاري علي الملعب الاوليمبي بالعاصمة المغربية الرباط.

وتغلب المنتخب النيجيري على منافسه الجنوب أفريقي بركلات الترجيح.

المغرب يطيح بغانا

نجح منتخب المغرب للسيدات في حجز مكان له في نهائى كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها على أراضيه.

جاء ذلك على حساب غانا بركلات الترجيح 4ـ2، بعد التعادل في الوقت الاصلي للمباراة 1ـ1.



وبدأ منتخب غانا بالتسجيل عبر اللاعبة ستيلا نياميكي في الدقيقة 28 وفي الشوط الثاني عدل المغرب النتيجة عن طريق سكينة أوزراوي في الدقيقة 54.

وبعد اللجوء الي وقت إضافي لم يتمكن أي من الفريقين من الحسم ليلجا الفريقين الي ركلات الترجيح التي ابتسمت لصاحبات الأرض بعدما أهدر المنتخب الغاني آخر ركلتين.

ويتطلع المنتخب المغربي للسيدات إلى التتويج بلقبه الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته نهائي النسخة الماضية أمام جنوب أفريقيا.

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