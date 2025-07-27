نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات

نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات، خطف منتخب نيجيريا للسيدات فوزا غاليا من أنياب منتخب المغرب للسيدات بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الفريقين على الملعب الأوليمبي بالعاصمة المغربية الرباط في نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2025.

وحقق منتخب نيجيريا للسيدات ريمونتادا أمام منتخب المغرب وعدل تأخره بهدفين دون مقابل إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحصد منتخب نيجيريا لقب كأس الأمم الأفريقية للسيدات للمرة الـ12 في تاريخه.

مباراة منتخب المغرب ونيجيريا في نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات

وأحرز ثنائية منتخب المغرب للسيدات غزلان الشباك وسناء مسودي في الدقيقة 13 و24.

وأحرز ثلاثية نيجيريا إستير أوكورونكوو من ضربة جزاء في الدقيقة 64 وفلاشادي إيجاميولوسي في الدقيقة 71 وجينيفر في الدقيقة 88.

تشكيل المغرب أمام نيجيريا

خديجة الرميشي (حارسة مرمى)، زينب رضواني، نوهيلة بنزينة، غزلان الشباك (قائدة)، ابتسام جرايدي، نجاة بدري، عزيزة رباح، حنان آيت الحاج، سناء مسعودي، سكينة أوزراوي، ياسمين مرابط

تشكيل نيجيريا أمام المغرب

تشياماكا نادوزي (حارسة مرمى)، أوسيناتشي أوهالي، ميغان بلامبتري، إستير أوكورونكوو، ديبورا أبيودون، أولواتوسين ديمهين، راشيدات أجیبادي (قائدة)، حليمة أييندي، فيرونيكا تشينويندو، فلاشادي إيجاميولوسي، تشينوين ألوزي

وفشل المنتخب المغربي للسيدات في التتويج بلقبه الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته نهائي النسخة الماضية أمام جنوب أفريقيا.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد ألقاب أمم أفريقيا للسيدات برصيد 11 لقبا قبل نهائي البطولة أمام المغرب.

وتوج نيجيريا بالبطولة في مناسبتين بإقامة النهائي ذهابا وإيابا عامي 1991 و1995 على حساب كل من الكاميرون 4-0 ذهابا وإيابا، وجنوب أفريقيا 7-1 ذهابا وإيابا بالترتيب قبل التتويج بـ 9 نهائيات منذ نسخة 1998 المجمعة.

تأهل المغرب ونيجيريا

وتغلب المنتخب النيجيري على منافسه الجنوب أفريقي بركلات الترجيح.

ونجح منتخب المغرب للسيدات في حجز مكان له في نهائي كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها على أرضه على حساب غانا بركلات الترجيح 4ـ2، بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة 1-1

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.