الأحد 27 يوليو 2025
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نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات، المغرب تتقدم على نيجيريا بثنائية في الشوط الأول

منتخب المغرب للسيدات،
منتخب المغرب للسيدات، فيتو

نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات، تقدم منتخب المغرب للسيدات على نظيره المنتخب النيجيري بهدفين دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين على الملعب الأوليمبي بالعاصمة المغربية الرباط في نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2025.

مباراة منتخب المغرب ونيجيريا في نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات

وأحرز ثنائية منتخب المغرب للسيدات غزلان الشباك وسناء مسودي في الدقيقة 13 و24.

 

تشكيل مباراة المغرب ونيجيريا

وأعلن المدربان جوستين مادوغو وخورخي فيلدا التشكيلات الأساسية لمنتخبي المغرب ونيجيريا في نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات 2024.

تشكيل المغرب أمام نيجيريا

 خديجة الرميشي (حارسة مرمى)، زينب رضواني، نوهيلة بنزينة، غزلان الشباك (قائدة)، ابتسام جرايدي، نجاة بدري، عزيزة رباح، حنان آيت الحاج، سناء مسعودي، سكينة أوزراوي، ياسمين مرابط

تشكيل نيجيريا أمام المغرب

 تشياماكا نادوزي (حارسة مرمى)، أوسيناتشي أوهالي، ميغان بلامبتري، إستير أوكورونكوو، ديبورا أبيودون، أولواتوسين ديمهين، راشيدات أجیبادي (قائدة)، حليمة أييندي، فيرونيكا تشينويندو، فلاشادي إيجاميولوسي، تشينوين ألوزي

 

 

ويتطلع المنتخب المغربي للسيدات إلى التتويج بلقبه الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته نهائي النسخة الماضية أمام جنوب أفريقيا.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد ألقاب أمم أفريقيا للسيدات برصيد 11 لقبا قبل نهائي البطولة أمام المغرب يوم السبت المقبل.

وتوج نيجيريا بالبطولة في مناسبتين بإقامة النهائي ذهابا وإيابا عامي 1991 و1995 على حساب كل من الكاميرون 4-0 ذهابا وإيابا، وجنوب أفريقيا 7-1 ذهابا وإيابا بالترتيب قبل التتويج بـ 9 نهائيات منذ نسخة 1998 المجمعة.

تأهل المغرب ونيجيريا

وتغلب المنتخب النيجيري على منافسه الجنوب أفريقي بركلات الترجيح.

ونجح منتخب المغرب للسيدات في حجز مكان له في نهائي كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها على أرضه على حساب غانا بركلات الترجيح 4ـ2، بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة 1ـ1. 

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