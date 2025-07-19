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رياضة

منتخب المغرب للسيدات يهزم مالي 3-1 ويتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا

منتخب المغرب للسيدات،
منتخب المغرب للسيدات، فيتو

الكرة النسائية، نجح منتخب المغرب للسيدات في عبور عقبة مالي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي في الرباط  في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

 

ونجحت سيدات المغرب في تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس الأمم للمرة الثانية على التوالي.

 

أحرزت أهداف منتخب المغرب للسيدات كل من ابتسام جرايدي بالدقيقة السابعة والدقيقة 79، وأضافت كنزة شابيل الهدف الثالث لمنتخب المغرب بالدقيقة 89 من عمر المباراة فيما جاء هدف مالي بالدقيقة 90 +7 من ضربة جزاء.

 

وكان مننتخب نيجيريا حجز أول تذاكر الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا للسيدات المقامة بالمغرب بعد فوزه الكبير على زامبيا 5-0 بربع النهائي.

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الكرة النسائية منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا 2025 مالي

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