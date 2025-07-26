الأحد 27 يوليو 2025
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انتشال 3 مصابين والبحث عن مسنة تحت أنقاض انهيار منزل بأسيوط

البحث عن مفقودة أسفل
البحث عن مفقودة أسفل أنقاض المنزل بأسيوط، فيتو

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية أمن أسيوط جهودها في البحث عن سيدة مسنة أسفل أنقاض منزل مكون من 3 طوابق بمنطقة الفواخير بحي غرب أسيوط.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من استخراج 3 أشخاص مصابين وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج بينما تقوم القوات بمساعدة الأهالي في البحث عن مسنة مفقودة من أسفل الانقاض يدويا من خلال رفع بعض آثار الإنهيار.

 

انهيار منزل من 3 طوابق بمنطقة الفواخير 

 

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل قديم ومتهالك مكون من 3 طوابق وبه سكان بمنطقة الفواخير بحي غرب.

 


وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق وتم إنقاذ 3 أشخاص مصابين بينما لاتزال سيدة مسنة أسفل أنقاض الإنهيار.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط  وجاري البحث عن المفقودة والعرض على النيابة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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فيما فرضت قوات الشرطة بمحافظة أسيوط كردون أمني بمحيط الانهيار وانتقل الدكتور مينا عماد نائب المحافظ لتفقد موقع الحادث وعمليات البحث عن السيدة.

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