والد "الزهراء" العاشرة بالثانوية الأزهرية: لم أدفع مليمًا في الدروس وجميعها كانت مجانًا بمسجد القرية

سادت حالة من السعادة والفرحة على أهالي قرية بني عدي بمحافظة أسيوط بعد ورود نبأ حصول إحدى طالبات القرية بالتعليم الأزهري على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 لهذا العام.

َوعبر الأهالي عن فرحتهم الشديدة بحصول الطالبة الزهراء علي محمد عبد الحميد محمد بمنطقة أسيوط الأزهرية – معهد فتيات بني عدي على المركز العاشر بقسم الأدبي بمجموع

575 درجة – 97.5%.

وفي تواصلها مع فيتو عبرت الطالبة الزهراء عن فرحتها بهذه النتيجة لافتة إلى إنها كانت تتوقع أن تحصل على تفوق ولكن لم تكن تعلم إنه تفوق على مستوى الجمهورية مشيرة الي أن القرآن الكريم ودعم والديها كان سببا في نجاحها وتفَوقها.

دروس خصوصية مجانية بالمسجد

وقال على محمد عبد الحميد َوالد الزهراء ويعمل مدرس ازهري بأسيوط إنه تلقى الخبر من مدير المعهد الأزهري لافتا إلى إنه كان يتوقع أن تحصل نجلته على مركز من الأوائل على مستوى الجمهورية وخاصة انها الأولى دائما منذ صغرها ومتفوقة على مستوى المحافظة.

وأشار والد الطالبة الزهراء أن نجلته لم ترهقه ابدا حتى الدروس كانت مجانية تماما لك يدفع فيها مليما وإنما كانت دروس مجانية تعطي للطلاب بمسجد الجعفري بالقرية في جميع المواد.

وأكد والد الزهراء انه يتمنى ان تلتحق ابنته بكلية الشريعة والقانون لأنها قسم أدبي وان يراها دكتورة في الجامعة وسيتم مناقشة الكلية المناسبة حسب رغبتها وهي لم تقرر بعد مشيرا إلى أن ابنته لديها ٣ اخوات بنتين وولد ومتفوقين أيضا ووالدتهم خريجة كلية أزهرية وتساعدهم في المذاكرة.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف اناب، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025م، الموافق 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.50%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الأوائل على هذا التفوق المشرِّف، مشيدًا بما بذلوه من جهد كبير، وما قدموه من نموذج يُحتذى به في الجد والاجتهاد، داعيًا الله أن يوفقهم في مسيرتهم الجامعية، وأن يكونوا منارات علم وتميّز في مجتمعاتهم، وسفراء للأزهر في مختلف الميادين، يحملون رسالته الوسطية ويجسِّدون ما تعلموه في معاهده العريقة.

كما تقدَّم وكيل الأزهر بالشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، معربًا عن خالص تهنئته لأولياء أمور الطلاب الأوائل، وتقديره العميق لما بذلوه من جهود في دعم أبنائهم وتحفيزهم على الاجتهاد والتفوق، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والنجاح والتميز.

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