تفاصيل انهيار عقار أسيوط.. مصرع 9 أشخاص.. سيدة تجري اتصالا هاتفيا من تحت الأنقاض قبل وفاتها.. إخلاء 4 مباني مجاورة.. وشبهة جنائية في الحادث

تحولت لحظات هدوء الليل إلى كابوس مروّع لثلاث أسر في محافظة أسيوط، بعد أن انهار عقار قديم مكون من 4 طوابق فجر اليوم، مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص بينهم أطفال ورضيعة، وإصابة آخرين. الحادث الأليم شهد مشاهد مأساوية، منها اتصال هاتفي من إحدى الضحايا من تحت الأنقاض قبل وفاتها بدقائق، وإخلاء عاجل لـ 4 عقارات مجاورة خشية انهيارها.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ في أسيوط إخطارًا بانهيار عقار قديم بشارع فاروق كدواني بحي شرق المدينة، وهو عقار صادر ضده قرار إزالة منذ فبراير الماضي بسبب تهدّمه وعلى الفور، انتقل محافظ أسيوط والجهات المعنية إلى الموقع، حيث تم فرض كردون أمني وعزل المرافق، بينما شرعت فرق الإنقاذ في رفع الأنقاض بحثًا عن ناجين.

وأكد المحافظ أن العقار كان قد صدر بشأنه قرار إخلاء عاجل يوم 7 أبريل الجاري، إلا أن السكان تأخروا في التنفيذ، مما أدى إلى الكارثة.

مشاهد مروّعة.. اتصال من تحت الأنقاض وإخلاء بأعجوبة

بينما كانت فرق الإنقاذ تعمل، تلقى ذوو الدكتورة نهال إمام حسين (26 عامًا) اتصالًا منها من تحت الأنقاض، حيث استغاثت بهم طالبة النجدة، وعلى الفور، تحولت جهود الإنقاذ إلى العمل اليدوي للحفاظ على حياتها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصول الفرق إليها.

وكشفت إحدى الناجيات، التي غادرت المنزل مع ابنها قبل ساعتين من الانهيار، أن جارتها (إحدى الضحايا) هي من أنذرتها بالخطر، بينما لم تتمكن من النجاة بنفسها.

وسقط أحد المارة تحت الأنقاض أثناء مروره بالعقار، وأُصيب بجروح بالغة في الرأس، ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأسفرت الكارثة عن مصرع 9 أشخاص، بينهم: الدكتورة سحر عبدالباقي (55 عامًا)، رئيسة قسم التخدير بمعهد جنوب مصر للأورام، وابنتاها: مريم (24 عامًا) ونهال (26 عامًا) والعائلة الكاملة لـ"مروة محمد مصطفى"، بما في ذلك أطفالها: جنى (12 عامًا)، فاطمة (10 أعوام)، وفريدة (6 شهور) وصباح عبد الحليم (60 عامًا) ومحمد مصطفى (65 عامًا).

وأشارت تحقيقات أولية إلى وجود شبهة جنائية، حيث اتُهم صاحب العقار بإغراق الدور الأرضي بالمياه عمدًا لتسريع انهياره، وهي ممارسة شائعة لتهديم العقارات القديمة وإعادة بنائها، كما أكدت الناجية أن أحد السكان (طبيب) فتح صنابير المياه لساعة كاملة قبل الانهيار، مما أدى إلى تصدع الحوائط.

وتم إخلاء 4 عقارات مجاورة بعد اكتشاف تصدعات خطيرة بها وشُكلت لجنة هندسية عاجلة لفحص العقار المنهار والمباني المحيطة وصرف مساعدات مالية وإنسانية لأسر الضحايا.

وقررت النيابة العامة التحفظ على صاحب العقار واستجواب السكان والشهود ونُقلت جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، بينما يتلقى المصاب العلاج تحت الرعاية الطبية.

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