السبت 26 يوليو 2025
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خارج الحدود

صحة غزة تعلن ارتفاع عدد وفيات المجاعة لـ 127 فلسطينيا بينهم 85 طفلا

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلنت  صحة غزة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية إلى 127 منهم 85 طفلا.

وفي سياق آخر قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا: إن "الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح المستشار الإعلامي للأونروا أن هناك حوالي 200 ألف طفل في مراحل الخطر بسبب سوء التغذية في غزة

القاهرة الإخبارية: دخول 117 شاحنة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

وفي سياق آخر أفاد مصدر مصري لقناة "القاهرة الإخبارية" بدخول 117 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، أمس الجمعة، عبر معبري زكيم وكرم أبو سالم. 

وأوضح المصدر أن عملية إدخال المساعدات تأتي في إطار الجهود المصرية المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع، مشيرًا إلى أن الشاحنات تضم مواد غذائية وإغاثية وطبية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية.

حكومة غزة: مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100 ألف طفل خلال أيام

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم السبت إن مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100 ألف طفل خلال أيام إن لم يتم إدخال حليب الأطفال فورا.  

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأضاف المكتب الإعلامي بغزة: أن المستشفيات سجلت الأيام الأخيرة ارتفاعا يوميا بمئات حالات سوء التغذية المهدد للحياة.

وتابع: نطالب بفتح معابر القطاع فورا ودون أي شروط وكسر الحصار الإجرامي بالكامل ونطالب بتحرك دولي عاجل لوقف هذه المقتلة الجماعية البطيئة في القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بأن 25 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 13 من طالبي المساعدات. 

وبالأمس الجمعة استشهد ما لا يقل عن 15 فلسطينيًا في رفح جنوب قطاع غزة خلال انتظار المساعدات، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية. 

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الجمعة، ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 بينهم 83 طفلا. 

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الصحة في غزة المساعدات إلى قطاع غزة أونروا جيش الاحتلال فلسطين

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