وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للشرطة برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك عقب لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض ترتيبات الحركة وأهدافها الأمنية.

ضمت الحركة تعيينات لعدد من المناصب الحساسة، من أبرزها:

تعيين لواء عاطف خالد مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني.

تعيين لواء نضال يوسف مساعدًا للوزير لأكاديمية الشرطة.

اختيار اللواء محمد مجدي أبوشميلة لتولي مهام مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بدلًا من اللواء سامح الحميلي بعد بلوغه سن المعاش.

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