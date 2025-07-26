السبت 26 يوليو 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو طرد فتاة من منزلها بالشرقية عقب رسوبها بالثانوية العامة

طردها بعد رسوبها
طردها بعد رسوبها بالثانوية العامة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من فحص فيديو استغاثة لفتاة من محافظة الشرقية تضررت خلاله من قيام أهلها بالتعدي عليها وطردها من المنزل عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعى.

بالفحص، تبين أن الفتاة طالبة ومقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وقد تقدمت ببلاغ بتاريخ 25 يوليو الجارى تتهم فيه والدها وزوجته، وجديها وعمتها، بالتعدي عليها بالضرب ومنعها من دخول المنزل بسبب رسوبها في امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى طرد شقيقها الأصغر معها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم نفوا التعدي على الفتاة، مؤكدين وجود خلافات أسرية سابقة بين والدها ووالدتها المقيمة بالخارج، وقيام والدها بالزواج من أخرى وتركها للعيش مع جدها وجدتها، كما أشاروا إلى أن الفتاة سيئة السلوك ودائمة التعدي عليهم بالسب ومحاولات الهروب من المنزل، وقدموا مقطعي فيديو يُظهران هروبها من نافذة بالطابق الأرضي.

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وأضافوا أنهم لم يكونوا على علم برسوبها، حيث أوهمتهم بالنجاح. وبسؤال شقيق الفتاة، أفاد بعدم طرده من المنزل، وأنه خرج رفقة شقيقته حتى لا يتركها بمفردها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة.

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