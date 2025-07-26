السبت 26 يوليو 2025
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عصام كامل

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العدد (672) من «فيتو» وأبرز عناوينه: بالتفاصيل.. مؤشرات القبول بكليات الطب والصيدلة والهندسة والذكاء الاصطناعى

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الصفحة الأولى من العدد (672) من جريدة فيتو

مطالبات نقابية بترشيد المقبولين بطب الأسنان والتوقف عن إنشاء كليات جديدة

بالتفاصيل.. مؤشرات القبول بكليات الطب والصيدلة والهندسة والذكاء الاصطناعى

 

استعدادات الأندية لدورى 2025 - 2026

تأميم المعارضة

87 حزبًا سياسيًا بلا حضور حقيقى.. «الوفد» كان صرحًا من خيال فهوى

حزبيون: سياسة الصوت الواحد  وراء كوارث الحكومة

انتخابات الشيوخ تطبيق عملى  للتهميش والتغييب

عصام كامل يكتب: العابثون باستقرار مصر

سوريا بين نارين!

تحركات إسرائيلية أمريكية تهدد بلاد الشام بـ«سيناريو التقسيم»..و«الطائفية» سلاح العدو فى إحراق البلاد

مش لاقيين  ناكل.. متقاعدو ماسبيرو يناشدون الرئيس التدخل لصرف مستحقاتهم

حكاية 65 سنة تليفزيون

سر غضب الكيان الصهيونى من انطلاق الإرسال..وضوابط مثيرة جدًا لاختيار المذيعات

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تقارير عبرية  تحذر من عودتها: تربى الأطفال على كراهيتنا..وأزهريون: «يسعدنا ما يحزنكم»

رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى محمد أبو سعدة لـ«فيتو»:

إعادة إحياء قلب القاهرة تعزز السياحة الثقافية

جمهورية «المانجة»

الإسماعيلية تستقبل ملكة الفواكه بالمزمار والطبل البلدى

أبطال فيلم «الشاطر» فى ضيافة «فيتو»

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